Глава Лобни Анна Кротова проверила работу новой поликлиники

С 30 декабря в поликлинике работает кабинет неотложной помощи и дежурный врач. Терапевты принимают посетителей по установленному графику.

Главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен следит за тем, как на третьем и четвертом этажах корпуса начинают работать новые кабинеты.

Глава Лобни Анна Кротова осмотрела здание и побеседовала с пациентами поликлиники.

«Пожелала им не болеть. А если все-таки понадобится обратиться к врачу, то мы создали все условия для того, чтобы прием проходил в комфортной обстановке», - поделилась она в телеграм-канале.

Напомним, новый корпус поликлиники, который вместит 600 посетителей в день, открыли раньше срока 27 декабря 2024 года. Там обустроили кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.