Глава Лобни Анна Кротова проверила работу нового автобусного маршрута

Выполнять рейсы будет компания «Мострансавто». Маршрут запустят для родителей и детей, посещающих детский сад «Золотой петушок», в котором планируется выполнить капитальный ремонт. Автобусы будут ходить от парка «Киово» до станции МЦД «Лобня» через переезд.

Руководитель муниципалитета Анна Кротова с рабочей группой опробовала новый маршрут. Весь путь занимает около 20 минут. Глава Лобни рассказала, что на маршруте будут работать два автобуса большого класса, Два рейса будут совершать в утренние часы еще два - в вечерние. «График движения подстраивали под нужды детей и их родителей», - объяснила Анна Кротова.

Остановки нового автобуса расположены возле детских садов, которые временно будут посещать ребята из «Золотого петушка». Это «Ручеек» на Батарейной улице и у «Сельхозтехники», «Незабудка» и «Радуга» на улице Некрасова и «Ягодка» у МЦД «Лобня».