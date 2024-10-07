Глава Лобни Анна Кротова проверила подготовку управляющих компаний к зиме

На мероприятии Анна Кротова обсудила с рабочими управляющих компаний «Самолет» и «Монолит» ход подготовки к зиме, в том числе наличие инвентаря для проведения работ.

«Каждую среду мы проводим штаб с руководителями управляющих организаций, но и мнение рабочих нас волнует. Важно знать, точечно, куда нам нужно направить больше сил», - прокомментировала Анна Кротова.

Отметим, что такая встреча прошла в округе не в первый раз. Ранее глава муниципалитета проводила встречу с коллективами управляющих компаний «Культура ЖКХ», «Долмастер» и «Домовладение». Мероприятия организуют, чтобы контролировать работу и повышать качество обслуживания жителей города.

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