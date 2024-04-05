Глава Лобни Анна Кротова проверила подготовку парка Киово к летнему сезону

В Киово в прошлом году провели реконструкцию. Итогом проделанной работы Анна Кротова осталась довольна.

«Мы осмотрели тропиночную сеть, сцену, спортивную и детскую площадку, территорию мемориала - покрытие в порядке, элементы благоустройства перезимовали без потерь. На газоне у памптрека еще сыровато, но уже через несколько дней, думаю, можно будет открывать сезон катания», - поделилась глава Лобни Анна Кротова в своем телеграм-канале.

В рамках месяца чистоты и благоустройства в парке Киово проводится уборка: удаляется цветной мусор с газонов и планируется очистка водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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