Глава Лобни Анна Кротова провела заседание штаба ЖКХ

Этот способ, который продвигается в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева, уже опробовали в ряде муниципалитетов региона. Управляющие компании доложили главе Лобни о проведении 18 открытых собраний собственников жилья в электронном виде.

Анна Кротова отметила, что основным преимуществом нововведения является прозрачность и удобство голосования. Когда оно происходит на бумаге, недобросовестные УК этим пользуются и фальсифицируют бюллетени, что приводит к незаконной смене компании. При онлайн-голосовании в системе ГИС ЖКХ, то есть на платформе госуслуг, каждый голос защищен, есть электронный протокол. Все честно и законно сразу, без дополнительных проверок.

Также на совещании обсудили, что прием жителей в Многофункциональном центре шесть дней в неделю теперь будут вести сотрудники семи управляющих компаний. В понедельник с горожанами будут общаться представители МП «Домовладение», во вторник – «Культуры ЖКХ», в среду - «Смарта», в четверг - «Монолита», а в пятницу - «Паруса». «Долмастер» и «Самолет», под управлением которых находится меньше всего домов, будут отвечать на вопросы жителей по субботам.