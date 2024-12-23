Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями микрорайона Восточный

Анна Кротова рассказала пришедшим на собрание жителям микрорайона, что изменилось со времени прошлой встречи с администрацией, которая проводилась в феврале текущего года. В Восточном обустроили новые контейнерные площадки. Такие объекты также появятся на Вокзальной улице, 25 и на улице Горького, где площадку комплексно модернизируют. Все площадки будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Жителей микрорайона интересовали вопросы, касающиеся благоустройства, дорожной инфраструктуры и здравоохранения. Большинство обращений прозвучало на встрече по поводу уборки дорог и улиц. Представитель подрядчика по зимнему содержанию муниципальных дорог ответил на вопросы горожан. Работа по уборке улиц в микрорайоне проводится ежедневно. Также были закуплены еще два мини-трактора для очистки тротуаров от снега.