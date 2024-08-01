Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с представителями РЖД

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Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале , что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону заменили четыре насоса и отремонтировали трубу ввода холодного водоснабжения. Кроме того, котельную подключат к системе передачи данных.

После этого глава города встретилась с представителями Лобненской дистанции электроснабжения, где обсудили недавнее отключение электроэнергии на канализационной насосной станции, обслуживающей дома № 2А и № 4 по улице Деповская.

«Проблему удалось быстро решить, но для предотвращения подобных ситуаций на следующей неделе организуем выездную встречу с представителями дистанции электроснабжения и водоканала», - добавила Анна Кротова.

Эти меры направлены на обеспечение надежного функционирования коммунальных услуг в преддверии холодного времени года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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