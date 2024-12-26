Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с представителями «Мособлэнерго»

Большую часть муниципалитета с 1 января электрической энергией будут обслуживать специалисты «Мособлэнерго». Уже готова карта с зонами, закрепленными за этой организацией, а также за «МСК-Энерго».

Совместно обсудили, как будут работать в праздники, в том числе проанализировали график дежурств бригад электриков. Он составлен с указанием телефонов ответственных лиц.

Уже создали общий чат. В него пригласили представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Отметим, что в Лобне активно повышают эффективность и устойчивость электросетей. В уходящем году реконструировали кабельные линии в микрорайоне Южный. В 2025 году модернизируют и обновят сети 14 объектов.