27 января 2025, 15:48

Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Общение главы муниципалитета с членами «Молодой гвардии Единой России» прошло в формате открытого диалога. Активисты поделились своими проектами и идеями, направленными на развитие города.

Молодогвардейцы рассказали Анне Кротовой, что планируют провести новый квиз в памятных местах городского округа. Целью будущего мероприятия является привлечение внимания молодежи к истории родного края.

Глава муниципалитета подчеркнула, что ребята активно занимаются общественной деятельностью, реализуют социально значимые проекты и развивают добровольческое движение. «Идей много, глаза горят», - отметила Анна Кротова.

Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» была создана в 2005 году. Ее основными задачами являются воспитание у молодежи патриотизма и распространение идей гражданского общества. Кроме того, активисты хотят превратить Лобню в точку притяжения для молодежи.

Лобня Молодежь «Единая Россия»
27 января 2025, 17:16
Студентам в Мытищах напомнили правила безопасного поведения на дорогах
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Общение прошло на базе молодежного центра «Импульс». Участниками стали студенты образовательных учреждений Мытищ.

Поговорили о предстоящих мероприятиях Государственной автомобильной инспекции, направленных на повышение безопасности дорожного движения в округе. Сотрудники, отвечая на вопросы слушателей, подробно рассказали о нюансах управления легковыми автомобилями и мотоциклами, о предусмотренных за нарушение штрафах. Разобрали ситуации, которые нередко допускает молодежь как в качестве пешеходов, так и в качестве водителей электрических самокатов.

Студентам показали видео с различных дорожно-транспортных происшествий, проанализировав вместе с присутствующими по чьей вине произошла авария. Специалисты напомнили также о важности ношения пешеходами светоотражающих элементов, которые позволяют обезопасить людей в темное время суток. Информация была донесена наглядно - ребятам продемонстрировали записи с регистраторов автомобилей, чтобы стало понятно, как для водителя выглядят пешеходы со светоотражающими элементами.

Завершилась встреча обещанием студентов соблюдать правила, ведь самое главное - взаимоуважение всех участников дорожного движения. После сотрудники Государственной автомобильной инспекции подарили учащимся тематические памятки и световозвращающие элементы.

Штрафы Мытищи Молодежь Студенты
27 января 2025, 17:13
Лыжная гонка пройдет в Одинцовском парке 2 февраля
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Епархиальный турнир по лыжному спорту «Крещенская лыжня» пройдет 2 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Всех любителей ждут на традиционную Рождественскую гонку.

Епархиальный турнир по лыжному спорту «Крещенская лыжня» пройдет 2 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Всех любителей ждут на традиционную Рождественскую гонку.

Принять участие в лыжной гонке смогут все желающие от пяти лет и старше. Регистрация участников начнется в 12:30, а в 13:00 все стартуют. Дистанции, в которых смогут принять участие, - от 600 метров до четырех километров в зависимости от возраста. На финише всем участникам вручат грамоты, медали и сладости.

Лыжи можно взять свои или арендовать в одном из парковых пунктов проката. Обязательна предварительная регистрация до 29 января в группе «Спорт в Одинцовской епархии».

Также 2 февраля парк «Захарово» выступит с новой интерактивной познавательной программой «Традиции». Гости смогут окунуться в атмосферу прошлого и познакомиться с архитектурой, бытом и традициями русского уездного города, села и деревни.

Одинцово Отдых Парки
27 января 2025, 16:42
Сезон подготовки к озеленению общественных территорий начался в Серпухове
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В Серпухове, Протвине и Пущине выращивают тысячи саженцев, их высадят на общественных территориях. Только в Пущино клумбы украсят 50 000 растений.

Еще осенью в городском округе Серпухов начали готовиться к созданию цветников. Чтобы ранней весной растения радовали горожан яркими красками, сотрудники участков озеленения высадили на территории муниципалитета 16 500 луковиц тюльпанов и около 2 200 виолы. Сейчас они высаживают рассаду. Это свыше 23 000 цинерарий, 23 000 виол и 1 500 примул в цветниках общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Когда наступит благоприятная погода, растения высадят в клумбах. Отдельное внимание в этом году уделят цветникам на аллее обновленного бульвара Болотова в Пущине.

Каждый год специалисты участка озеленения Пущина работают над новым дизайном цветников с оригинальными композициями, новыми видами и сортами растений. Клумбы округа украсят ампельный бамбук и пеннисетум, а также бархатцы, виола, георгина однолетняя, цинния, цинерария и петуния.

Благоустройство Серпухов
27 января 2025, 16:29
Ветеранов в Серпухове поздравили с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда
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Заместители главы Серпухова вместе с сотрудниками администрации округа, депутатами и общественниками навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Они поздравили переживших блокаду Элеонору Иванову и Валентину Бакаеву с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда.

Первый заместитель главы городского округа Серпухов Олег Киселев, депутат окружного Совета Наталья Боровских, руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников и представитель Окружного управления социального развития № 17 приехали в гости к ветерану Великой Отечественной войны Элеоноре Ивановой.

Когда началась блокада Элеоноре было чуть больше трех лет. Девочка росла в большой семье: отец, мать, четверо детей и бабушка. Папа, капитан третьего ранга, служил на подлодке и погиб в 1942 году. После его смерти мама трудилась в Институте синтетического каучука. Элеонора Иванова познакомилась с будущим мужем во время его командировки в Ленинград, вскоре они переехали в Серпухов.

Замглавы муниципалитета Игорь Суровиков, депутат окружного Совета Максим Валиков, начальник территориального отдела Васильевский Николай Симаров и представитель общественного движения «Здоровое Отечество» навестили еще одного пережившего блокаду ветерана - Валентину Баканову.

Ей было почти девять лет, когда началась война. Голод в осажденном Ленинграде оказался страшнее бомбежек. Валентина Баканова и сейчас бережет каждый кусочек хлеба.

Ветеранам вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также подарки от главы Серпухова Сергея Никитенко, представителей Совета депутатов округа и общественного движения «Здоровое Отечество».

Праздники Ветераны Серпухов ВОВ

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