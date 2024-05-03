Глава Лобни Анна Кротова провела совещание по вопросам ЖКХ
Глава Лобни Анна Кротова провела оперативное совещание со своими заместителями. На нем обсудили вопросы благоустройства, ремонта подъездов и ЖКХ.
Одной из главных тем стал ремонт входных групп, ведь это напрямую влияет на облик города.
«Беру этот вопрос под свой контроль. Буду ездить, смотреть, где по плану должны проводиться работы», - сообщила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.
Кроме того, в городе проведут ремонт резиновых покрытий на спортивных и детских площадках. Проводится дератизация контейнерных площадок, некоторые из них обработали уже второй раз.
Также, Анна Владимировна планирует провести совещание с предпринимателями и обсудить выполнение поручений по наведению порядка и благоустройству.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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