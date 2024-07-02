Глава Лобни Анна Кротова провела обход торговых объектов на улице Некрасова
Глава городского округа Лобня Анна Кротова, в сопровождении своего заместителя, Елены Лапшиновой, осуществила очередной обход торговых объектов округа. В этот раз она осмотрела точки торговли в домах № 8 и № 11 на улице Некрасова.
Анна Владимировна поделилась в своем Telegram-канале , что необходимо обновить разметку возле здания «Рукоста», завершить работы по бордюру у входной группы и привести в порядок газон.
Кроме того, глава посетила ветеринарную клинику «Флора» на улице Некрасова. Там она провела беседу с персоналом и владелицей бизнеса, назначив личный прием для решения их вопросов.
Непрерывное внимание к инфраструктуре и предприятиям города подчеркивает стремление муниципалитета к улучшению условий жизни и работы жителей Лобни.
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