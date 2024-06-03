03 июня 2024, 16:16

Глава Лобни Анна Кротова провела обход территорий округа

Администрация городского округа Лобня
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Глава Лобни Анна Кротова продолжает утренние обходы территорий округа. В этот раз поручения по благоустройству дали представителям бизнеса и специалистам управляющей компании.

Маршрут традиционного обхода территорий округа главой Лобни Анной Кротовой стартовал от памятника «Зенитное орудие».

«По-прежнему много вопросов к бизнесу: нет надлежащего ухода за фасадами, входными группами торговых предприятий и прилегающих к ним территорий. По итогам осмотра дороги дала поручение специалистам провести работы по благоустройству - в ближайшее время уберут смет, помоют отбойники, покрасят ограждение вдоль дороги», - рассказала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Одной из точек визита также стал дом на Чайковского, 25. Там глава пообщалась с жителями, недовольными работой управляющей компании. По итогу Анна Кротова составила список поручений: провести локальное утепление межпанельных швов, локальный ремонт крыши, проверить состояния лифтов и, где необходимо, отремонтировать входные группы. Детскую игровую площадку во дворе сделают в этом году.

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Благоустройство Лобня Бизнес
03 июня 2024, 16:16
Жителям Подмосковья напомнили о сервисе «Карта коммунальных услуг»
Unsplash
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Более шести миллионов жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента ее запуска. Из них почти четыре миллиона использовали сервис с мобильных устройств, а более двух миллионов — с персональных компьютеров.

На карте указано более 54 тысяч многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. За последний месяц отмечается повышенная активность пользователей карты - свыше 750 тысяч посещений.

Это связано с плановым отключением горячей воды для периодического технического обслуживания, что необходимо для обеспечения надежной работы системы централизованного отопления в холодные периоды и подготовки к следующему отопительному сезону.

Вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что сервис был запущен в 2020 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он был разработан для удобства жителей региона, чтобы они могли оперативно получать информацию об отключениях отопления и плановых отключениях горячей воды.

Пользователи также имеют возможность подписаться на « Карту коммунальных услуг ». С момента запуска сервиса на нее уже подписались около 5,5 тысячи человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление
03 июня 2024, 16:15
Более 20 километров Новорижского шоссе отремонтируют к сентябрю
Фото: ФКУ «Центравтомагистраль»
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Участки трассы М-9 «Балтия» отремонтируют в Московской области к осени. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Дорожники заменят асфальт и уберут колейность. Работы уже стартовали на отрезке с 68-го по 83-й километр в прямом и обратном направлениях. Затем обновят полотно на участках с 22-го по 50-й километр общей протяженностью 10 километров.

Водителей предупреждают о ремонтных работах временные дорожные знаки. Работы планируется проводить круглосуточно, чтобы успеть завершить их в сентябре.

В этом году «Центравтомагистраль» планирует обновить еще более 100 километров федеральных автодорог Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
03 июня 2024, 16:08
Прием заявок на получение грантов для промышленности начался в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Промышленные предприятия смогут получить грант Фонда развития промышленности Подмосковья на погашение основной части процентов по кредитам. Заявку можно подать до 10 июня включительно.

«Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП составляет 565 миллионов рублей. Распределение средств будет осуществляться на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки до 50 миллионов рублей могут предприниматели, которые реализуют на территории региона инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности», - уточнила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Мера поддержки распространяется на кредиты от 30 миллионов рублей. Срок рассмотрения заявки - 10 рабочих дней. Подробности о программе можно узнать на сайте ФРП Московской области frpmo.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».\n

Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
03 июня 2024, 16:03
Врач-педиатр в Лобне получил свидетельство на социальную ипотеку
Администрация городского округа Лобня
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В Лобне врач-педиатр получил свидетельство на социальную ипотеку. По условиям программы специалисты получают 50% от стоимости жилья как первоначальный взнос.

Еще шесть врачей в Лобне в этом году проходят согласование на получение социальной ипотеки. По условиям программы специалисты получают 50% от стоимости жилья как первоначальный взнос. Каждый месяц в течение 10 лет им выплачивают компенсацию суммы основного долга. Сам работник платит только проценты по кредиту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врач-педиатр Лобненской больницы Виктор Сайгушкин стал обладателем свидетельства на социальную ипотеку. Церемония вручения прошла в Доме правительства Московской области.

«Я работаю в Лобненской больнице с 2017 года. Для меня и моей семьи это очень радостное событие: с супругой жили в съемном жилье. Благодаря такой поддержке министерства здравоохранения у меня появилась возможность приобрести долгожданную квартиру», - делится Виктор Сайгушкин.

Лобня Врачи Социальная ипотека

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