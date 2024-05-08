Глава Лобни Анна Кротова приняла участие в «Вахте памяти»

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Участники акции возложили цветы к Братским могилам в парке Киово, на Красной поляне, в микрорайоне Луговая и у мемориала «Звонница».

Кроме того, в парке Киово воспитанники лобненской Школы мозаики под руководством отца Димитрия представили два больших мозаичных панно «Воину» и «Скорбящей матери», которые ребята изготовили специально к Дню Победы.

Напомним, что основное празднование состоится на сцене у администрации города 9 мая.