Глава Лобни Анна Кротова поздравила с юбилеем труженицу тыла Нину Деулину

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Нина Деулина родилась в селе Шадринск Курганской области. В Московскую область она переехала с мужем-военным в 1954 году.

Образование женщина получила в Московском институте имени Крупской. Свою жизнь Нина Михайловна посвятила библиотечному делу. К примеру, она работала в Яхромской школе.

Сегодня она увлекается чтением стихов. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны ее наградили одноименной медалью.

«Дорогая Нина Михайловна, от всей души желаю вам здоровья. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства», - сказала Анна Кротова.

Ранее мы рассказывали о том, что 98-летие в Лобне отметила ветеран Великой Отечественной войны Анна Родюшкина.