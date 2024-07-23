Глава Лобни Анна Кротова поздравила металлургов с профессиональным праздником

Подмосковье направило более трех миллиардов рублей на поддержку семьям с детьми в 2024 году. Это выплаты на школьную форму, пособия при рождении ребенка и другие.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в регионе доступны разные льготы и меры поддержки семей с детьми. Помимо финансовой поддержки для них продолжают строить новые перинатальные центры, поликлиники и другие социальные учреждения. Многодетные также могут бесплатно посещать музеи, рассказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

«В нашем регионе более миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить заботой и поддержкой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие 18 тысяч рублей детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи», - рассказала она.

Всего с начала года семьи получили более трех миллиардов рублей в рамках региональных мер поддержки. Это пособия при рождении ребенка, выплаты на питание беременных и новорожденных, на школьную форму и другие.

Узнать подробнее о поддержке семей с детьми в Подмосковье можно в Telegram-канале по ссылке.

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