Глава Лобни Анна Кротова посетила производство упаковочных материалов

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Она отметила высокое качество и разнообразие продукции, включая бумажные упаковки и пакеты для различных предприятий и магазинов. Среди клиентов компании такие известные сети, как «Спортмастер» и «Золотое яблоко».

«Мы активно поддерживаем местных предпринимателей и стремимся создать условия для их успешной работы», - подчеркнула Анна Владимировна.

Напомним, что в Подмосковье уделяется значительное внимание поддержке предпринимательства. В числе мер поддержки - компенсация затрат на выход на маркетплейсы и получение франшиз, субсидии на лизинг оборудования, а также на модернизацию производства и открытие новых бизнесов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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