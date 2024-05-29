Глава Лобни Анна Кротова посетила центр «Свечной блиндажик»

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Глава города приняла участие в плетении маскировочных сетей, а также вместе с участником специальной венной операции и его супругой посадила кустарники.

В Лобне оказывают поддержку военнослужащим, их семьям и волонтерским организациям.

Муниципальный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей работает по адресу: ул. Мирная, дом 13 к 2.

Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» находится по адресу: улица Ленина, 23 к 10.

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