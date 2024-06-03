Глава Лобни Анна Кротова подвела итоги работ в сфере благоустройства

В Лобне продолжаются работы по герметизации межпанельных швов многоквартирных домов, подготовке к отопительному сезону и борьбе с навалами мусора на контейнерных площадках. Ежедневные итоги работы по благоустройству подвела глава городского округа Анна Кротова. К примеру, на дороге от Научного Городка до Рогачевского шоссе провели ремонт уличного освещения.

«Раньше горела только четверть всех светильников, сейчас все полностью восстановлено. Работы проводили ночью, чтобы автовышкой не ограничивать движение автомобилей», - отметила Анна Кротова.

Особое внимание уделяется общественным территориям. Живую изгородь высадили в сквере 40 лет Октября, вдоль Рогачевского шоссе покосили газоны, а на станции МЦД убрали парковку. Кроме того, покрасили ограждение на остановке «Больница», а на Букинском шоссе подстригли кусты.

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