Глава Лобни Анна Кротова обсудила с многодетными семьями региональные меры поддержки

«Девушки из центра помогают родителям больших семей. Устраивают праздники для мам и ребят, принимают активное участие в городских мероприятиях. Они сами готовы устраивать интересные активности, при чем не только для многодетных семей, но и для всех жителей. Будем со стороны администрации помогать активистам», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Сегодня в Лобне в очереди на получение бесплатного земельного участка от государства стоит 517 многодетных семей. Ожидается, что все они получат землю уже в этом году.

При этом 150 семей уже обеспечили участками в Клину и еще семь - в Талдоме. Чтобы получить бесплатный земельный участок, многодетной семье необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг и встать на очередь в муниципалитете.

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