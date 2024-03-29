29 марта 2024, 17:09

Глава Лобни Анна Кротова обсудила работу управляющей компании с жителями улицы Победы

Пресс-служба администрации города или района
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Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями улицы Победы. Она осмотрела дворы и подъезды дома № 20 и оценила работу управляющей компании.

Анна Кротова осмотрела входную группу и отметила необходимость ремонта дорожного покрытия. Кроме того, она дала поручение коммунальщикам просушить подвал дома.

«Территория и подъезды убраны плохо. Нет необходимой информации на стендах. Все мои поручения относительно этого адреса должны быть выполнены сегодня», - заявила глава.

Кротова добавила, что дом планируют включить в программу капитального ремонта на следующий год.

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Лобня
29 марта 2024, 17:28
Всероссийская патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Ступине
Пресс-служба администрации города или района
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Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Ступине. Его организовали «Движение первых» и «Юнармия».

Как рассказали в администрации округа, соревнования прошли на базе центра «Армеец». В них участвовали команды школ № 2, № 9, № 5 и Малинской школы.

Игра прошла в несколько этапов. Участники преодолели полосу препятствий, а также показали свои навыки в строевой подготовке, общевойсковой грамотности и оказании первой помощи.

В результате победителями оказали команды школы № 9 и № 5.

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Школы Ступино
29 марта 2024, 16:54
Более 125 человек выступили на чемпионате по чтению вслух в Электростали
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Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников прошел в Электростали. В отборочном туре приняли участие более 125 учащихся старших классов. Ребята читали отрывки из русской прозы и публицистики, а также стихотворения.

Члены жюри оценивали выступления участников по таким критериям, как техника и артистизм чтения. Победителем городского финала чемпионата стала ученица школы № 12 Дарья Полубнева. Отмечается, что девушка принимает участие в конкурсе третий год подряд. Теперь ей предстоит выступить на областном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Школы Электросталь
29 марта 2024, 16:53
Всероссийский конгресс по детской медицине стартовал в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках начал работу V Всероссийский конгресс по детской медицине с международным участием «5П Детская медицина». Мероприятие продлится три дня. Главной темой конгресса стала «Здоровый ребенок — миссия выполнима».

Мероприятие проходит на базе Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области.

Более 1,5 тысячи врачей из России и других стран примут участие в этом году. Целью встречи является обсуждение последних достижений в области детской медицины и разработка методов для улучшения качества медицинской помощи детям. В этом году впервые проведут всероссийский форум «Орфей». Он посвящен диагностике, лечению и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Министр здравоохранения Московской области отметил важность развития детского здравоохранения в регионе, включая строительство крупнейшей детской больницы и программу «Наш участковый врач». В рамках конгресса также пройдут конференции для молодых ученых и практикующих врачей, а также школа по расшифровке результатов обследований.

Конгресс «5П Детская медицина» представляет собой важную платформу для обмена опытом и знаниями в области детской медицины, а также для развития международных связей и интеграции передовых практик в работу врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Химки Врачи Медицина
29 марта 2024, 16:52
Школьник из Химок выиграл путевку на смену Роскосмоса в «Артек»
Пресс-служба администрации города или района
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Ученик школы «Лидер» из Химок Яромир Фоминых отправится в лагерь «Артек» на смену Роскосмоса. Он получил путевку после победы во всероссийском конкурсном отборе.

Как рассказали в администрации округа, образовательная программа направлена на развитие навыков проектирования и моделирования ракетно-космической техники, а также развитие творческих способностей. В лагере школьники разработают свой проект по одной из программ. Среди них дистанционное зондирование земли, террапроектирование; гидропневматические ракеты и другие.

«Очень радостно и волнительно мне было узнать, что я поеду в „Артек“. Конечно же, на смене я хотел бы познакомиться и пообщаться с интересными людьми, научиться чему-то новому. Думаю, смена будет яркая и я запомню ее на всю жизнь», - поделился школьник.

Образовательная программа Роскосмоса» пройдет в «Артеке» с 10 апреля до 1 мая. В ней примут участие 150 школьников от 11 до 17 лет. После смены они смогут участвовать в профильных конкурсах и чемпионатах, а также получить рекомендации для поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Роскосмос Школьники

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