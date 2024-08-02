Глава Лобни Анна Кротова назначила временные управляющие компании

Читайте нас в:

Анна Владимировна сообщила, что в случае, если компания отказывается от управления домами, администрация назначает временное управление. Также каждый дом вправе выбрать управляющую компанию путем проведения общего собрания собственников.

Администрация Лобни продолжает следить за ситуацией и готова оперативно реагировать на все возникающие вопросы и проблемы, чтобы обеспечить комфортное проживание горожан.

Напомним, что информация о временных управляющих компаниях будет размещена на стендах и в домовых чатах. Также со списком адресов и управляющих компаний можно ознакомиться на сайте администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».