Глава Лобни Анна Кротова 11 апреля встретится с жителями в формате выездной администрации

«Разговор, как обычно, пойдет от общего к частному. Сначала расскажем о том, как отработали обращения, которые приняли на встрече с жителями микрорайона, эту часть можно будет увидеть онлайн во время трансляции», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Во встрече также примут участие заместители главы, депутаты городского округа и руководители ключевых обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций Лобни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию городского округа Лобня в 2024 году.

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