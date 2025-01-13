Глава Лобни Анна Кроова проверила строительство железнодорожного перехода

На стройплощадке ежедневно трудятся 15 специалистов и пять единиц техники - два крана, два компрессора и манипулятор. Количество рабочих планируется увеличить.

Сейчас строители устраивают специальные вспомогательные сооружения для бетонирования насадки опоры № 1 со стороны микрорайона Южный. Поверхность металлической конструкции готовят к окрашиванию методом пескоструйной очистки. На опоре № 2 со стороны микрорайона Восточный рабочие устраивают опалубку для бетонирования насадки. Металлоконструкцию башни уже красят.

Глава городского округа рассказала, что строительство замедлилось из-за сетей РЖД, которые требуют переустройства.Планируется, что налаживание взаимодействия и предстоящие работы обсудят на совещании в администрации муниципалитета.