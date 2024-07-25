Глава «Лобненского архивариуса» проведет лекцию по краеведению первого августа

Андрей Дзюбенко расскажет слушателям, как жили люди на территории Лобни в древности, какие события здесь происходили, и какое наследие осталось современникам. Далее лектор раскроет историю самого города: как он развивался. С порталом «Лобненский архивариус» можно ознакомиться по ссылке.

«Я веду этот архив, потому что меня интересует все, что связано с моим родным городом. Стараюсь рассказывать о том, что составляет часть его истории и что, на мой взгляд, достойно упоминания и сохранения. Здесь интересующиеся краеведением найдут старые карты, фотографии и прочие материалы о Лобне и связанных с ней окрестных населенных пунктах», - рассказал Андрей Дзюбенко.

Лекция пройдет в центральной библиотеке первого августа в 15:00. Адрес: улица Чехова, дом № 5.

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