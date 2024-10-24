Глава Ленинского округа вручил первые паспорта 5 школьникам

Движение по Мытищинской хорде в Подмосковье запустят в декабре, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это большой проект, включающий в себя 11 мостов и путепроводов. Готовность дороги достигла 95%,

Мытищинская хорда также известна как трасса Виноградово - Болтино - Тарасовка. Это масштабный концессионный проект Подмосковья, то есть тот, что реализуют при участии инвесторов.

«Четырехполосная трасса длиной 16,1 километра соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским - здесь как раз продолжаем реконструкцию», - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, по проекту объединят две вылетные магистрали. Так водители смогут объезжать загруженный участок МКАД.

Из 11 мостов и путепроводов готовы уже девять, два - на стадии завершения. Шесть новых развязок соединят восемь населенных пунктов.

Это деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.

«Так жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет добраться всего за полчаса вместо двух», - подчеркнул глава Подмосковья.

Изменения почувствуют минимум 850 тысяч человек, живущих на этом направлении. А благодаря системе «Свободный поток» проезд будет доступен в том числе по транспондеру.