Глава Ленинского округа Станислав Каторов проверил работу производителя строительного сырья

«Компания в настоящее время имеет около 175 работников, а оборот предприятия в прошлом году составил миллиард рублей. Здесь производят гипсовые вяжущие, используемые в строительных смесях, а также выпускают пазогребневые плиты, тонкомолотый гипс и другие строительные материалы», - подчеркнул Каторов.

Предприятие оснащено современным оборудованием. Недавно сотрудники начали использовать промышленного робота, который выполняет задачи по разгрузке материалов, заменяя четырех человек. Отмечается, что автоматизация производства повышает конкурентоспособность компании.

Кроме того, предприятие запланировало строительство дополнительного цеха, что позволит увеличить объемы производства строительных смесей. Инвестиции в проект составят 800 миллионов рублей.

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