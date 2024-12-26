Глава Ленинского округа Станислав Каторов подвел итоги работы в 2024 году

Ежегодный отчет представил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он поблагодарил тех, кто ежедневно трудится на благо муниципалитета.

Участниками встречи стали ветераны и участники СВО и члены их семей. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Героя России Рашида Галлиулина, кавалеров Ордена мужества, офицеров, участников президентской программы Время Героев Анатолия Каткова и Сергея Котенкова, участника СВО и депутата местного Совета депутатов Дмитрия Белитского.

Также в мероприятии поучаствовали сотрудники учреждений и предприятий муниципалитета, общественники, волонтеры и депутаты.

В 2024 году увеличились доходы бюджета и инвестиции в Ленинском округе, также появилось 14 тысяч новых рабочих мест. Построили три поликлиники, шесть школ и восемь детсадов, реконструировали трубопровод системы отопления в Видном.

Кроме того, начали реконструировать Каширское шоссе, продолжили строить Южно-лыткаринскую дорогу, обновлять автопарк общественного транспорта.

«Как сказал наш президент во время недавней трансляции: „Я на Россию смотрю, как на семью“. Давайте и мы будем радоваться успехам и достижением наших жителей, как за родных и близких. Ведь только командная работа может привести нас к успешной реализации национальных целей», - сказал Станислав Каторов.

На встрече наградили отличившихся работников учреждений муниципалитета. Областные и муниципальные награды им вручили Станислав Каторов и депутат Мособлдумы Владимир Жук.