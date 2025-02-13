13 февраля 2025, 15:49

Глава Ленинского округа провел встречу с представителями бизнеса

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Бизнес-завтрак провели в Ленинском округе. С предпринимателями пообщались министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян и глава муниципалитета Станислав Каторов. На встрече обсудили цифровизацию в нескольких сферах.

Участниками мероприятия стали также представители надзорных органов и Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Главной темой стал переход на цифровое сопровождение строительства.

«Центр содействия строительству сопровождает проекты в цифровом ключе с учетом современных технологий и возможностей. Он работает по принципу одного цифрового окна и берет на себя функцию прохождения всех необходимых процедур и подготовки документов за заявителя. На сегодняшний день на сопровождении в ЦСС Московской области находятся 5,5 тысячи проектов на триллион рублей инвестиций», - отметил Артур Гарибян.

Неслучайно первая встреча в этом году состоялась именно в Ленинском округе. Далее подобные мероприятия проведут и в других муниципалитетах Подмосковья.

«Новый формат работы ЦСС делает более удобным и быстрым прохождение таких процедур, как получение разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, постановки на кадастровый учет. Многие предприниматели Ленинского округа уже реализуют свои проекты с помощью профессионального сопровождения в проектном офисе», - добавил Станислав Каторов.

По словам главы Ленинского округа, цифровая трансформация позволила привлечь в 2,5 раза больше инвестиций в экономику в прошлом году, чем в предыдущие годы.

Бизнес Ленинский округ
13 февраля 2025, 17:19
«От таких талантов зависит будущее страны». Губернатор — о победе школьника Подмосковья на всероссийском конкурсе
Пресс-служба губернатора Московской области
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Победителем Всероссийского научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» стал 16-летний житель Клина Александр Валов. Юного ученого поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Валов стал лучшим из 10 финалистов со всей страны. Участники конкурса проходили тесты, выполняли различные задания и получали баллы. Торжественна церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия».

«У Саши впереди долгий, насыщенный и интересный путь. Благодаря победе в конкурсе он может пройти стажировку в одном из ведущих научных центров страны: в нашем Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Дальневосточном федеральном университете или Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня», - отметил он.

Всем победителям также предоставили дополнительные баллы при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны», - подчеркнул Воробьев.

За всю историю конкурса в нем приняли участие более 90 тысяч российских школьников и студентов.

Клин Андрей Воробьев конкурсы Наука
13 февраля 2025, 16:35
Работы по уборке смета с дорог и тротуаров выполнят в Дубне раньше срока
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На обочинах дорог в Дубне за зиму скопилось много песка и грязи. Необычно теплая зима предоставила возможность коммунальщикам раньше срока очистить смет с городских улиц.

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» проводят уборку на дорогах как вручную, так и при помощи спецтехники. Рабочие очистили улицы Большеволжская, Энтузиастов, Ширкова и Макаренко. Отдельные бригады приводят в порядок газоны вдоль дорог.

«Следим за прогнозом погоды. Наши службы всегда готовы выехать на борьбу со снегопадами», - сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что всего в автопарке предприятия числятся 43 машины спецтехники. Среди них полученные в этом году от правительства Московской области две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, один самосвал, два трактора и 48 ручных роторных снегоуборщиков.

ЖКХ Дубна Дороги
13 февраля 2025, 16:24
Отборочный этап конкурса педагогов колледжей начнется в Подмосковье 17 февраля
Министерство образования МО
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Отборочный этап всероссийского конкурса педагогов системы среднего профессионального образования «Мастер года» пройдет в Подмосковье с 17 по 27 февраля. В нем могут принять участие преподаватели колледжей и техникумов.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, конкурс направлен на популяризацию передовых идей в области профессионального образования, а также внедрение в процесс обучения перспективных практик и повышение престижа педагогических профессий.

В хоте отборочного этапа комиссия рассмотрит достижения кандидатов и выберет тех, кто выступит на региональном этапе конкурса.

Подать заявку на участие можно по электронной почте crpo-asou@yandex.ru до 24 февраля.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Учителя конкурсы
13 февраля 2025, 16:24
Тендер на ремонт дворов объявили в Щелкове
Медиасток.РФ
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Дворы в городском округе Щелково нуждаются в ремонте. Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что тендеры на проведение работ в 2025 году объявили в электронной форме.

Обновить дворовые территории планируют на проспекте 60 лет Октября в Щелкове, на улице Победы в рабочем поселке Фряново, в деревне Богослово, на улицах Генерала Белякова и Авиационная в поселке Монино.

Помимо ремонта по программе «Формирование современной комфортной городской среды» дворы благоустроят и озеленят.

Работы будут финансироваться из бюджета Московской области и округа.

Щелково Ремонтные работы

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