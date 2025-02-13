Глава Ленинского округа провел встречу с представителями бизнеса

Участниками мероприятия стали также представители надзорных органов и Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Главной темой стал переход на цифровое сопровождение строительства.

«Центр содействия строительству сопровождает проекты в цифровом ключе с учетом современных технологий и возможностей. Он работает по принципу одного цифрового окна и берет на себя функцию прохождения всех необходимых процедур и подготовки документов за заявителя. На сегодняшний день на сопровождении в ЦСС Московской области находятся 5,5 тысячи проектов на триллион рублей инвестиций», - отметил Артур Гарибян.

Неслучайно первая встреча в этом году состоялась именно в Ленинском округе. Далее подобные мероприятия проведут и в других муниципалитетах Подмосковья.

«Новый формат работы ЦСС делает более удобным и быстрым прохождение таких процедур, как получение разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, постановки на кадастровый учет. Многие предприниматели Ленинского округа уже реализуют свои проекты с помощью профессионального сопровождения в проектном офисе», - добавил Станислав Каторов.

По словам главы Ленинского округа, цифровая трансформация позволила привлечь в 2,5 раза больше инвестиций в экономику в прошлом году, чем в предыдущие годы.