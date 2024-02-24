24 февраля 2024, 12:48

Глава Ленинского округа поздравил ветерана ВОВ Канельского с прошедшим днем рождения

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Глава Ленинского городского округа встретился с заслуженным членом Совета ветеранов Борисом Харитоновичем Канельским накануне Дня защитника Отечества. Станислав Каторов поздравил ветерана с праздником и поблагодарил его за вклад в развитие общественной жизни округа.

Борис Харитонович сражался за Западную Украину, воевал в Польше, принимал участие в штурме Берлина. После окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Горловку.

Канельский поступил на вечернее отделение в Горный техникум, а после получил распределение в одну из шахт Донецка, где проработал всю жизнь горным мастером.

Герою Великой Отечественной войны пришлось покинуть родной Донецк в 2014 году из-за госпереворота и начавшейся гражданской войны на Украине.

Сейчас он активно участвует в общественной жизни Ленинского муниципального района и является членом районного Совета ветеранов.

Глава района поздравил Бориса Харитоновича с прошедшим днем рождения и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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Ветераны 23 февраля
24 февраля 2024, 12:11
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейд по опасным горкам Подмосковья
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В субботу, 24 февраля, сотрудники «Мособлпожспаса» провели очередной рейд по местам стихийных склонов в Подмосковье. Проверка опасных спусков, не отвечающим требованиям безопасности, проходит регулярно.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Прокопюка, любителям покататься на опасных горках объяснили, что под слоем снега могут скрываться острые камни, длинные корни, кочки, ямы, трамплины или опасный мусор.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили населению, что на несанкционированных горках есть множество рисков для здоровья и жизни катающегося. Спасатели рекомендовали взрослым тщательно выбирать и проверять ледяные спуски, а также средства для катания», - рассказал Прокопюк.

Он отметил, что вместо картона, пакетов и досок лучше выбрать санки, ледянки и ватрушки, на которых человек сможет удержаться при спуске с горки. Кроме того, спасатели призвали не оставлять без присмотра самых маленьких любителей зимних развлечений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Дети
23 февраля 2024, 23:32
Ключи от новых квартир получили 18 семей переселенцев из аварийного жилья в Клину
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Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья в Клину. Новоселье скоро отпразднуют 50 семей.

Жители переедут из здания старой казармы еще дореволюционной постройки, признанной в 2012 году аварийным по федеральной программе расселения ветхого жилья.

Участница программы Маргарита Казанцева получила ключи от однокомнатной квартиры.

«У меня однокомнатная квартира, площадь - 50 квадратных метров. Большая комната, окна выходят в парк. Квартира уже с ремонтом, установлена газовая плита и поклеены обои. Все в отличном состоянии», - рассказала Казанцева.

Квартиры оборудованы счетчиками воды, а в ближайшее время здесь установят и датчики утечки газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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Клин
23 февраля 2024, 23:09
Собственный мерч на стикерпаках и открытках появился у Балашихи
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Творческое объединение «Энтузиасты» разработало мерч для Балашихи. Исторические места города появились на открытках, а на стикерпаке — мемы.

Идея создать уникальный образ Балашихи родилась у художников и дизайнеров проекта еще в октябре. По словам художницы Али Слановой, она рисовала иллюстрации с видами города к открыткам.

«Я в каждом из этих мест бывала и рисовала там пленэры с натуры. То есть я знаю, что я рисую, уже несколько раз рисовала эти усадьбы и этот „Биг-Бен“. Поэтому мне было легко работать с этим материалом. Очень много красивых мест в городе, которые хочется запечатлеть и показать людям», - рассказала Сланова.

Стикерпак с мемами про город делала дизайнер Юлия Александрова. Она отметила, что цель проекта - найти интересные предметы.

«Мы думали, какие вообще предметы могут быть интересными. Что-то такое сувенирное, но, чтобы это было молодежно. Например, наши стикеры можно приклеить на стаканчик. И мы начали с мемов, это что-то такое современное», - пояснила Александрова.

Идея у творческого сообщества «Энтузиасты», по словам куратора Ирины Фильченковой, появилась внезапно. Ребята начали изучать историю города, какие с ним связаны легенды, истории, мемы и поняли, что станет мерчем Балашихи.

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Школьники Балашиха
23 февраля 2024, 22:34
Команды из трех округов представят Московскую область в финале турнира «Золотая шайба»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Четыре команды представят Подмосковье на заключительном региональном этапе Московской области всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В финале сразятся спортсмены из Раменского, Богородского и Сергиево-Посадского городских округов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, всего в областном этапе приняли участие более 300 юных хоккеистов, которые прошли отбор в рамках муниципальных соревнований по месту жительства.

Областные соревнования проходили с 13 по 15 февраля и с 20 по 22 февраля в Подольске. Команды юных хоккеистов боролись за право защищать честь Московской области в четырех возрастных группах.

Команды-победители представят Подмосковье в финале легендарного турнира, в котором принимают участие сборные юных хоккеистов от Калининграда до Сахалина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Раменское Богородский

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