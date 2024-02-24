Глава Ленинского округа поздравил ветерана ВОВ Канельского с прошедшим днем рождения

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Борис Харитонович сражался за Западную Украину, воевал в Польше, принимал участие в штурме Берлина. После окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Горловку.

Канельский поступил на вечернее отделение в Горный техникум, а после получил распределение в одну из шахт Донецка, где проработал всю жизнь горным мастером.

Герою Великой Отечественной войны пришлось покинуть родной Донецк в 2014 году из-за госпереворота и начавшейся гражданской войны на Украине.

Сейчас он активно участвует в общественной жизни Ленинского муниципального района и является членом районного Совета ветеранов.

Глава района поздравил Бориса Харитоновича с прошедшим днем рождения и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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