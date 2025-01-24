Глава Ленинского округа посетил газоперерабатывающий завод в Развилке

Завод в поселке Развилка работает более 70 лет, пройдя путь от головного предприятия по сжижению природного газа в Центральной части России до современного производителя широкого спектра газовой продукции. МГПЗ выпускает широкий объем и ассортимент газовой продукции. Ежегодно предприятие производит более 80 тысяч баллонов газа.

В 2024 году на территории завода была открыта химико-аналитическая лаборатория для проведения анализов сжиженного и компримированного природного газа.Еще одним важным направлением деятельности МГПЗ является - выпуск газозаправочных колонок для автомобильных станций.

Генеральный директор предприятия Александр Клевлин рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность наладить совместно с компанией «Автотор» сборку газобаллонных автомобилей, гибридных автомобилей и электромобилей на базе завода.

Руководство компании также поделилось планами по внедрению инновационных технологий малотоннажной металлургии, основанной на восстановлении железа в водородной среде. Это позволит получить стали и сплавы высокого качества, которые сейчас востребованы за рубежом.

Станислав Каторов поддержал предложенные направления развития и обсудил с руководством завода детали проектов и пути взаимодействия.