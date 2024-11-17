Глава Ленинского округа навестил семью участника СВО

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Дома Алексея ждут жена Светлана и дочь Полина. Девочка учится в Видновской гимназии, посещает студию-школу народного танца Аллы Духовой «Todes», занимается акробатикой в комплексе «Видное» и плаванием в бассейне центра «Дельфин».

Жена поддерживает супруга и другие семьи военнослужащих в качестве социального координатора фонда «Защитники Отечества».

Светлана поблагодарила главу за оказанную помощь и внимание.

«Спасибо за вашу заботу, помощь и поддержку. Муж уже приезжал домой в отпуск. Надеюсь, сможет приехать и на новогодние праздники. Выходит на связь редко. Очень переживаем, ждем его домой», - поделилась Светлана во время встречи.

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Алексей - командир танка, имеет опыт боевых действий. Награжден Орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Сейчас он занимается вопросами повышения до старшего сержанта. Станислав Каторов пообещал помочь в сборе документов супругу.

«Мы обсудили дальнейшие шаги по поддержке Алексея и его семьи. Будем стараться выполнить их запросы скорее. Ждем нашего героя с победой домой!», - написал Станислав Каторов в своем телеграм-канале.