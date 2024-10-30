Глава Ленинского округа наградил более 50 волонтеров

Глава Ленинского округа Станислав Каторов наградил благодарственными письмами более 50 самых активных добровольцев и поблагодарил их за большой вклад в развитие волонтерского движения и активную гражданскую позицию.

Медали «За гражданское мужество» получили глава и заместитель руководителя военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица и Ольга Далимаева, а также волонтер Сергей Егоров. Руководитель волонтерской группы «Видное Za Победу» Екатерина Печеных и супруга бойца специальной военной операции, глава клуба «Жены семей мобилизованных» Анна Морозова были отмечены медалью «За содействие СВО».

Станислав Каторов рассказал, что с начала СВО волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Ленинского округа отправили на фронт более 20 партий гуманитарной помощи - около 200 тонн. Только в День города было собрано 24 тонны груза для жителей Курской области.

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