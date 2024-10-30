30 октября 2024, 18:06

Глава Ленинского округа наградил более 50 волонтеров

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню добровольца Подмосковья, прошло в детской школе искусств «Видное». На церемонии подвели итоги работы добровольческих организаций за 2024 год.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов наградил благодарственными письмами более 50 самых активных добровольцев и поблагодарил их за большой вклад в развитие волонтерского движения и активную гражданскую позицию.

Медали «За гражданское мужество» получили глава и заместитель руководителя военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица и Ольга Далимаева, а также волонтер Сергей Егоров. Руководитель волонтерской группы «Видное Za Победу» Екатерина Печеных и супруга бойца специальной военной операции, глава клуба «Жены семей мобилизованных» Анна Морозова были отмечены медалью «За содействие СВО».

Станислав Каторов рассказал, что с начала СВО волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Ленинского округа отправили на фронт более 20 партий гуманитарной помощи - около 200 тонн. Только в День города было собрано 24 тонны груза для жителей Курской области.

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Благотворительность Волонтеры Ленинский округ
30 октября 2024, 18:16
Акция «Ночь искусств» пройдет во всех музеях Ленинского округа 4 ноября
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Более 20 различных мероприятий ждут жителей и гостей Ленинского округа в рамках всероссийской акции. Все музейные и экскурсионные программы были созданы специально для «Ночи искусств».

В «Горках Ленинских» уникальные экскурсии с 12:00 до 20:00 пройдут в музее «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», мемориальном гараже, научно-культурном центре, усадьбе «Горки» и музее крестьянского быта. Гостям покажут коллекции из фондов, которые нельзя увидеть в другие дни.

Мероприятия «Ночи искусств» будет интересны посетителям любого возраста. Взрослые смогут погрузиться в атмосферу советского периода в научно-культурном центре, где откроется универмаг и будут обустроены тематические зоны для фотосессий. Также состоится концерт-моноспектакль по творчеству Владимира Маяковского и кинопоказ. На выставке советских денег расскажут об истории монет и банкнот.

Для самых маленьких участников акции в Южном флигеле усадьбы «Горки» будут работать три творческие мастерские.

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Музеи Общественные акции Ленинский округ
30 октября 2024, 18:01
Депутаты в Воскресенске провели встречу с предпринимателями округа
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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На базе Общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске состоялась встреча, в ходе которой партийцы обсудили актуальные вопросы взаимодействия с представительницами малого и среднего бизнеса округа. На повестке дня стояли инициативы по улучшению условий для предпринимательства и пути взаимодействия с местными властями.

Депутат Совета депутатов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил важность таких мероприятий для женщин-предпринимателей, подчеркнув, что обмен опытом и создание поддерживающей среды помогут предпринимательницам стать еще более успешными и внести значительный вклад в экономику региона.

Подобные встречи представляют собой уникальную возможность для роста, обмена идеями, профессиональной поддержки и дружеского общения. Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Единой России» - «Предпринимательство» и «Женское движение Единой России», что подчеркивает важность развития бизнес-сообщества и поддержки женщин в бизнесе.

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Бизнес Воскресенск
30 октября 2024, 17:37
Новую лесопожарную станцию открыли в Раменском
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесопожарная станция первого типа «Кратово» Виноградовского-Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» открылась в Раменском округе. Ее построили в 2024 году по программе «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы». В Комлесхозе региона отметили, что станция поможет эффективно координировать тушение пожаров.

«Открытие новой современной ЛПС обеспечит оперативное реагирование и ликвидацию лесных пожаров на территории двух муниципалитетов: Раменского и Люберцы, отличающихся крайне высокой антропогенной нагрузкой на лесной фонд», - отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Станция расположена в центре обслуживаемой зоны, что позволяет быстро реагировать на возгорания. На базе «Кратово» работают десять специалистов и размещены десять единиц техники. Здание включает отапливаемый бокс на три автомобиля, склад противопожарного оборудования, а также служебные помещения с комнатой отдыха, медкабинетом и душевой.

Лесные пожары
30 октября 2024, 17:35
Выставка книг ко Дню народного единства прошла в Лобне
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В Краснополянской библиотеке города Лобня прошло мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, под названием «Мы разные, но мы вместе!». Это интерактивное событие было специально организовано для учащихся младших классов и состоялось в читальном зале библиотеки.

В рамках мероприятия школьники приняли участие в познавательной беседе о значении Дня народного единства, которую провел протоиерей Александр Абакумов из Спасского храма Лобни. Он рассказал детям о важности единства и взаимопонимания в обществе, подчеркнув ценность дружбы и сотрудничества.

Сотрудники библиотеки подготовили выставку всенародно любимых книг различных тематических направлений, которые заинтересовали как юных читателей, так и их родителей. Кроме того, для детей был организован книжный экспресс-конкурс «Общее дело», в котором активное участие приняли все присутствующие. Самый внимательный и эрудированный юный читатель был награжден призами от библиотеки.

Отметим, что в Лобне уделяется большое внимание развитию детей. Для них регулярно проводятся бесплатные творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и беседы, что способствует всестороннему развитию подрастающего поколения.

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Праздники Лобня Школьники

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