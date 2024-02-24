Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших в ходе СВО

Уникальную возможность подержать в руках настоящее боевое оружие времен Великой Отечественной войны получили зрители военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы возле Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие прошло в День защитника Отечества в Одинцовском округе.

Посетители смогли сделать фотографии с представленными образцами. По словам зрительницы реконструкции Людмилы, мероприятие получилось незабываемым.

«Это очень здорово! Одно дело - книжки читать, даже в игры играть, а другое - подержать в руках предметы, имеющие отношение к истории. Сыновья в восторге, я думаю, что они этот день надолго запомнят, а главное - у них вырастет интерес к истории», - рассказала Людмила.

Среди представленных образцов были пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пулемет Максима Дегтярева, зенитное орудие и многое другое.

В течение всего праздничного дня на площадке проходили мастер-классы и конные шоу, работали каток и фуд-корт.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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