24 февраля 2024, 15:23

Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших в ходе СВО

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Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших бойцов в ходе СВО. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества в Историко-культурном центре города Видное.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, торжественное вручение медалей семьям погибших на службе СВО - это важное и значимое событие, символизирующее благодарность героям, совершившим подвиг во имя Родины.

«Такие мероприятия напоминают о ценности жизни и событий, происходящих в военное время. Они увековечивают подвиг и жертву военнослужащих, а также служат источником вдохновения для молодых поколений, стремящихся к службе на благо Родины», - подчеркнул Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Ветераны Видное
24 февраля 2024, 15:54
Реконструкцию «Последний бой лейтенанта Графова» провели у главного храма ВС России в Одинцовском округе
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Уникальную возможность подержать в руках настоящее боевое оружие времен Великой Отечественной войны получили зрители военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы возле Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятие прошло в День защитника Отечества в Одинцовском округе.

Посетители смогли сделать фотографии с представленными образцами. По словам зрительницы реконструкции Людмилы, мероприятие получилось незабываемым.

«Это очень здорово! Одно дело - книжки читать, даже в игры играть, а другое - подержать в руках предметы, имеющие отношение к истории. Сыновья в восторге, я думаю, что они этот день надолго запомнят, а главное - у них вырастет интерес к истории», - рассказала Людмила.

Среди представленных образцов были пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пулемет Максима Дегтярева, зенитное орудие и многое другое.

В течение всего праздничного дня на площадке проходили мастер-классы и конные шоу, работали каток и фуд-корт.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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Одинцово
24 февраля 2024, 15:36
Тренировку по смешанным единоборствам для детей из ЛНР и ДНР провели в Волоколамске
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Ребят из новых регионов России обучили приемам смешанных единоборств. Тренировку для детей из Луганской и Донецкой народных республик провели действующие спортсмены столицы и Подмосковья.

Мастер - класс для будущих спортсменов провели инструкторы, призеры Московской области и Центрального федерального округа - представители спортивного клуба «Спецвзвод». Дети основательно разогрелись и получили положительные эмоции, участвуя в веселых стартах, где им предстояло преодолеть настоящие препятствия и выработать командный дух.

Тренировка прошла в пункте временного размещения, расположенном на базе детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев-Панфиловцев» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Организаторами выступили депутаты местного совета фракции «Единая Россия» и участники спортивного клуба «Спецвзавод». Инструкторы отметили, что такие спортивные направления помогают не только раскрепостить и отвлечь детей от пережитого, но и учат уважению к успехам своих партнеров.

Все участники тренировки и веселых стартов были награждены сладкими подарками. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Ранее, в рамках проекта «Спорт - норма жизни», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Волоколамск
24 февраля 2024, 15:14
Школьники из Наро-Фоминска поучаствовали в стратегической сессии «Анализ ситуации»
Unsplash
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Ученики школ Наро-Фоминска обсудили бизнес-гипотезы, перспективные ниши в современных отраслях и другие важные вопросы на стратегической сессии «Анализ ситуации». Мероприятие прошло в рамках стартсессии на базе наро-фоминской школы № 4.

Команда Полины Богатовой из школы № 2 занималась проблемой переработки отработанных батареек. Школьники организовали пункты сбора элементов питания, создав Telegram-канал для просветительских целей и выступая с лекциями перед сверстниками и дошкольниками. Участники представили свои проекты перед экспертами, которые оценили их перспективность, выявив проблемные моменты и возможности для развития.

«У нас стартовал проект в управлении экологией: мы пытаемся сортировать батарейки, как отдельный вид отходов и донести до населения этой необходимости. На данный моменты - мы проводим просветительскую деятельность школьников и дошкольников, то есть - в детских садах. Потому что, как мы знаем, что дети - это та самая сторона, на которую проще всего повлиять», - сказала ученица школы № 2 Полина Богатова.

Особое внимание было уделено социальному предпринимательству. Ребята представили свои проекты перед предпринимателями и экспертами. Они оценили их перспективность, указывая на проблемные места и точки роста. Особое внимание уделялось социальной составляющей бизнес-кейсов.

Сейчас участники сессии готовятся к защите проектов. Она запланирована на апрель 2024 года. Впереди участников ждут экскурсии на предприятия, практикумы и интенсивные обсуждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школьники
24 февраля 2024, 15:12
Кулинарные шоу и мастер-классы проведут для посетителей Русского дома на ВДНХ в День Московской области
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковье представило еду местного производства на Дне Московской области. Попробовать изысканные блюда можно в Доме Российской кухни на ВДНХ.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, весь день посетителей ждут увлекательные мастер-классы, дегустация местных блюд, а также кулинарные шоу.

«Наши шеф-повара научат готовить телячьи щечки, мурановские вафли, щи с квашеным ананасом, а также десерты с облепихой и свежей малиной», - рассказал Мурашов.

Московскую область представляют рестораны и музеи из Красногорска, Коломны, Пушкино и Сергиева посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки ВДНХ

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