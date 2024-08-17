17 августа 2024, 10:26

Глава Красногорска Волков встретился с бойцом СВО

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встречается с бойцами СВО и их семьями еженедельно. Он помогает решать вопросы, которые ему озвучивают.

Никита Вадимович приехал в отпуск в Красногорск. Он попросил главу помочь в выплате материальной помощи, устройстве ребенка в спортивную секцию и расселении аварийного жилья.

«Ключевое направление нашей работы, и в этом всегда следуем принципам сопричастности и особого внимания, - встречи с героями и их близкими», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

На встречу также пришла Анна Сергеевна. Ее супруг выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Жительница Красногорска активно помогает фронту.

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Красногорск Семья
17 августа 2024, 10:35
Водителя мусоровоза из Красногорска поощрили за добросовестную работу
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Жительница городского округа отправила в адрес регионального оператора Рузского кластера письмо. Она поблагодарила руководителя бригады за качественно выполненную работу.

Экипаж работает с 2021 года. Он обслуживает от 80 до 100 контейнерных площадок в день, содержит транспорт в должном виде, помогает коллегам и берет дополнительные задания, если выполнил текущие задачи.

«Труд бывает разным, но то, что ты делаешь каждый день, всегда нужно выполнять с достоинством. Не скрою, все же приятно, что отметили работу. Так и будем продолжать», - поделился руководитель одного из экипажей Рузского регионального оператора Игорь Воропаев.

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Красногорск Работа Водители
16 августа 2024, 23:16
Мастер-класс по изготовлению окопных свечей проведут в Химках
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В городском округе Химки пройдет мастер-класс по изготовлению окопных свечей для бойцов специальной военной операции. Изделия отправят бойцам вместе с гуманитарным грузом.

Занятие проведут в доме культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка. Еще все желающие смогут сплести маскировочные сети для военнослужащих.

«Сейчас очень важно объединить все усилия и помочь бойцам. С этими свечами мы передаем частицу своего труда и тепла нашим ребятам», - отметил муниципальный депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Мероприятие пройдет 20 августа по адресу улица Речная, дом № 20.

Отметим, что с начала специальной военной операции в Химках организовали свыше 100 мастер-классов по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. Участие принимают общественники, активисты, волонтеры и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прибывших из Курской области взрослых и детях. Для их эвакуации отправили автобусы в сопровождении врачей Госавтоинспекции.

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Химки Общественные акции
16 августа 2024, 22:25
Дошкольникам из Солнечногорска рассказали о безопасности на железной дороге
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Для ребят подготовительной группы детсада № 19 городского округа Солнечногорск провели профилактический урок о безопасности на железной дороге. О правилах дошкольникам рассказали заместитель главы городского округа Антонина Ларина и главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Юрий Шмаков.

Открытое занятие о безопасности на железной дороге организовали в формате «вопрос-ответ». Детям показали презентацию и обучающий мультфильм о правилах поведения вблизи движущихся электропоездов. В конце мероприятия каждому ребенку вручили информационные памятки и подарили воздушные шары.

«В городском округе семь станций и, соответственно, семь железнодорожных платформ. Ими активно ежедневно пользуются и взрослые, и дети, поэтому так важно рассказывать о правилах безопасного нахождения и призывать быть на них предельно внимательными», - отметила Антонина Ларина.

Подобные обучающие занятия проводят в Солнечногорске регулярно.

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Дети Солнечногорск Детские сады
16 августа 2024, 22:16
Экскурсии для детей участников СВО проведут в Солнечногорске с 1 сентября
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С началом нового учебного года сотрудники Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока городского округа Солнечногорск организуют экскурсионные программы для детей участников специальной военной операции. Ребятам покажут усадьбу Шахматово в деревне Тараканово.

Детям бойцов СВО продемонстрируют достопримечательности Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока. Экскурсии проведут с 1 сентября.

Вопросы поддержки детей, а также организации патриотических мероприятий обсудили на совещании заместителя главы городского округа Солнечногорск Виктории Кураковой с сотрудниками усадьбы Шахматово.

«Скоро начало учебного года, поэтому отдельно вынесли на обсуждение вопрос об экскурсиях для школьников и детей из семей бойцов СВО - это особенно удобно при наличии у ребят Пушкинской карты», - отметила Виктория Куракова.

Также на встрече наметили и другие совместные мероприятия с участием управления культуры администрации.

Усадьба Шахматово находится в деревне Тараканово, где поэт Александр Блок провел лучшие годы жизни, сблизился со своей музой и женой Любовью Менделеевой. По подсчетам филологов, здесь он написал около 300 стихотворений.

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Солнечногорск Экскурсии Школьники

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