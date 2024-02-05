05 февраля 2024, 10:39

Глава Красногорска подписал соглашение о сотрудничестве с «Академией СКА»

Телеканал «360»
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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и генеральный директор «Академия СКА» Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве. Они займутся развитием и популяризацией физической культуры и спорта на территории муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Дмитрий Волков и Роман Ротенберг вместе посетили очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, который прошел на льду «Красногорск Арены». Хоккеистам «Академии СКА-Юниор» предстояло сразиться с представителями золотого дивизиона - командой «Алмаз». Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу коллектива из Красногорска.

Сотрудничество между «Академией СКА» и Красногорском будет осуществляться по различным направлениям. В подписанном документе в качестве важных задач обозначили создание условий для занятий спортом различных категорий населения, развитие инфраструктуры и материально-технической базы, а также организацию и проведение массовых мероприятий.

«Главное вокруг этого намерения и того соглашения, которое мы подписали, - это наше будущее и наши дети. Там, где наши дети и легендарный вид спорта, которым всегда славилась наша страна во всем мире, там всегда будущее», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Красногорск Спортсмены
05 февраля 2024, 11:28
Почти 10 тысяч юных спортсменов прошли лечебные осмотры в НИКИ детства за год
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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства провели углубленные медицинские осмотры почти 10 тысяч детей-спортсменов в прошлом году. Это члены сборных команд Подмосковья по разным видам спорта.

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля. В центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику. Они получают консультации врача по спортивной медицине, педиатра, кардиолога, травматолога-ортопеда, невролога, офтальмолога, хирурга, стоматолога, оториноларинголога, гинеколога, дерматолога, уролога, психиатра», - рассказала руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около трех часов. По его результатам юные спортсмены получают допуск к соревнованиям, а при отклонениях направляются на лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Спортсмены Дети Врачи Медицина
05 февраля 2024, 11:17
Школу в ЖК «Новое Пушкино» построят в 2025 году
ГК Инград
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Строительство школы для 1050 учащихся продолжается в жилом комплексе «Новое Пушкино». На данный момент работы выполнили более чем на 50%. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте полностью завершили монолитные работы, внутреннюю кладку из газобетона, устройство кровли, а также работы по устройству наружных сетей. Напомним, общая площадь трехэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров.

Школу возводит ГК «Инград». Строительство планируют завершить в 2025 году. Всего же в микрорайоне предусмотрено три детских сада и три школы.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Школы Пушкино
05 февраля 2024, 11:16
Безопасность 27 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
пресс-служба министерства экологии и природопользования МО
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За неделю в Подмосковье проверили безопасность 27 аттракционов. Из них нарушения выявили на двух зимних горках для катания.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, аттракционы проверили в парках и торговых центрах.

«Многие думают, что в отличие от каруселей зимние горки не должны иметь никакой разрешительной документации на свою работу, ведь это временная конструкция, без каких-либо механических элементов, однако думать так ошибочно. Как и любое другое развлекательное средство зимняя горка должна быть зарегистрирована в Управлении Гостехнадзора и быть оборудована по установленным требованиям», - сказала он.

Неделей ранее инспекторы выявили незарегистрированную горку для катаний в Серпухове, а в Красногорске приостановили работу башни свободного падения.

Жителей призвали внимательно выбирать аттракцион и обращать внимание на наличие номера, вывешенной инструкции и правил безопасности.

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Отдых
05 февраля 2024, 10:59
Рентген-кабинет открыли после ремонта в городской поликлинике Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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После капитального ремонта открыли рентген-кабинет в Лобненской поликлинике. Там установили новое оборудование для исследования грудной клетки, костно-суставной системы и лор-органов.

Стоимость нового оборудования составила 19,6 миллионов рублей. Его установили взамен устаревшего по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«В данном аппарате реализован современный подход к снижению лучевой нагрузки на пациентов, уменьшению времени исследований и повышению пропускной способности кабинета, соответственно. Также данный аппарат обладает возможностью телемедицинских консультаций в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского», - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Николина.

Теперь в поликлинике планируется проводить более 45 тысяч исследований в год. Записаться можно с помощью лечащего врача через систему ЕМИАС.

Сегодня в Лобненской больнице заменили все аналоговое оборудование на цифровое. В этом году там также планируют установить новый аппарат МРТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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Здравоохранение Лобня Поликлиники

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