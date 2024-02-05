Глава Красногорска подписал соглашение о сотрудничестве с «Академией СКА»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Дмитрий Волков и Роман Ротенберг вместе посетили очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, который прошел на льду «Красногорск Арены». Хоккеистам «Академии СКА-Юниор» предстояло сразиться с представителями золотого дивизиона - командой «Алмаз». Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу коллектива из Красногорска.

Сотрудничество между «Академией СКА» и Красногорском будет осуществляться по различным направлениям. В подписанном документе в качестве важных задач обозначили создание условий для занятий спортом различных категорий населения, развитие инфраструктуры и материально-технической базы, а также организацию и проведение массовых мероприятий.

«Главное вокруг этого намерения и того соглашения, которое мы подписали, - это наше будущее и наши дети. Там, где наши дети и легендарный вид спорта, которым всегда славилась наша страна во всем мире, там всегда будущее», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.