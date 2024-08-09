Глава Красногорска Дмитрий Волков встретился с директорами школ округа

Дмитрий Владимирович отметил, что в этом учебном году особое внимание в округе уделят созданию комфортных условий для пребывания детей в учебных заведениях округа.

«Именно в командообразовании, в развитии полного цикла, от кадровой наполняемости до обеспечения учебными материалами, заключается формирование основ будущего образовательных центров», - сказал глава Красногорска.

Он добавил, что к 1 сентября в Красногорске откроется четыре новых образовательных центра, объединяющих детские сады и общеобразовательные школы. Это центр «Полет» в Павшинской Пойме на 1,7 тысячи воспитанников и «Лидер» в Нахабино на 1050 мест, а также «Сабурово» на 1135 учащихся и «Отрада» на 1375 мест.

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