Глава Красногорска Дмитрий Волков окунулся в крещенскую купель вместе в прихожанами

В этом году в Подмосковье подготовят 226 мест для крещенских купаний. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность мероприятий.

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Для всех желающих провести обряд купаний на праздник крещения в округе оборудовали 7 мест с купелями. Для обеспечения безопасности обряда у каждой купели дежурили спасатели, сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Также были организованы точки с кострами для быстрого обогрева после купаний.

«В этом и есть наше единение и сила духа, она еще нас делает сильнее еще делает нас крепче. Поэтому искренне хочу всех поздравить, поблагодарить. И тех, кто занимается организацией, наше духовенство, потому что вся сила в молитве, но вокруг молитвы объединены все мы.», - подчеркнул глава Красногорска Дмитрий Волков.

Для жителей Павшинской поймы в этом году праздник Крещения Господня особенный. Здесь впервые организованы купели, около Собора святителя Николая. Подготовиться к погружению в суровую зимнюю погоду все желающие смогли в теплых раздевалках, а после омовения подкрепиться горячей кашей и ароматным чаем со свежей выпечкой.