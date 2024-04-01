01 апреля 2024, 13:03

Глава Красногорска Дмитрий Волков объявил о начале месяца чистоты и благоустройства

Пресс-служба администрации города или района
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Глава Красногорска Дмитрий Волков объявил начало месяца чистоты и благоустройства. Об этом он заявил на совещании с руководящим составом округа 1 апреля.

Месяц чистоты и благоустройства пройдет в Подмосковье в апреле. В это время проведут субботники во дворах, общественных территориях и у социальных объектов.

«Апрель - горячая пора, когда надо успеть все очистить, отмыть и покрасить, чтобы Подмосковье было полностью готово к новому сезону. На территории Красногорска месяц чистоты и порядка начался 1 апреля», - отметили в администрации округа.

К субботникам присоединятся трудовые коллективы, муниципальные предприятия, управляющие компании и волонтеры.

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Красногорск Благоустройство
01 апреля 2024, 13:07
Ежегодный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Традиционный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля. Мероприятие даст старт весенним полевым работам. Фестиваль начнется в 11:00 в парке культуры и отдыха в Зарайске.

Региональные фермеры предложат гостям продегустировать и купить натуральную продукцию, а творческие коллективы порадуют зрителей музыкальными номерами. Помимо этого, на фестивале представят около 30 сельскохозяйственных машин.

На выставке техники гости не только увидят умные тракторы, но и смогут посидеть за рулем. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и лотерее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей - одна из ключевых задач.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
01 апреля 2024, 13:06
Детскую школу искусств № 3 в Балашихе капитально отремонтируют в 2024 году
Unsplash
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Капитальный ремонт детской школы искусств № 3 в Балашихе начался 1 апреля. Во время строительных работ ученики будут заниматься в другом здании.

Ремонт в школе искусств будет проводить компания «Балашихинские коммунальные системы». В помещении полностью заменят инженерные сети, двери и окна. Также отремонтируют кровлю и фасад, обновят мебель и оборудование. Работы завершат до конца 2024 года.

В детской школе искусств № 3 обучается более 300 ребят по разным направлениям: фортепьяно, скрипка, духовые инструменты, вокал, хореография и театр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, четыре образовательных учреждения откроют осенью в Подольске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Балашиха Ремонтные работы
01 апреля 2024, 13:06
Около 4 тысяч предпринимателей Подмосковья воспользовались автоматизированной системой налогообложения
Unsplash
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Автоматизированную упрощенную систему налогообложения внедрили в Подмосковье в июле 2022 года. За это время АУСН воспользовались почти четыре тысячи предпринимателей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье входит в топ-4 субъектов, где проходит эксперимент по внедрению нового специального режима. За период его проведения выросло как количество пользователей, так и суммы уплаченного налога. За 2023 год пользователи АУСН выплатили 321,5 миллиона рублей налогов.

«Те представители бизнеса, которые перешли на АУСН крайне положительно отзываются о данной системе. В первую очередь они отмечают ее удобство», - подчеркнул Брынцалов.

Отмечается, что к основным видам деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих АУСН, относятся: розничная торговля, разработка компьютерного ПО, услуги по перевозкам, а также аренда и управление недвижимостью.

Напомним, что переход на специальный налоговый режим доброволен. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. Подать заявление на переход можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. Налоговые ставки зависят от выбранного объекта налогообложения: 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Доходы Налоги Бизнес
01 апреля 2024, 12:52
Конференция онкологов прошла в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
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Региональная конференция по итогам 2023 года прошла в Московском областном онкологическом диспансере. Участниками стали 60 специалистов.

«Все целевые показатели за 2023 год выполнены. В 2024 году мы планируем улучшить маршрутизацию пациентов, обеспечение лекарственными препаратами, а также оказание хирургической помощи, которая должна быть максимально доступной для пациентов региона», - рассказал главный внештатный онколог Подмосковья Иван Каприн.

Специалисты обсудили современные методики диагностики, терапии и профилактики онкологических заболеваний. Врачи поделились информацией о последних достижениях в области лечения и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение

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