Глава Красногорска Дмитрий Волков объявил о начале месяца чистоты и благоустройства
Глава Красногорска Дмитрий Волков объявил начало месяца чистоты и благоустройства. Об этом он заявил на совещании с руководящим составом округа 1 апреля.
Месяц чистоты и благоустройства пройдет в Подмосковье в апреле. В это время проведут субботники во дворах, общественных территориях и у социальных объектов.
«Апрель - горячая пора, когда надо успеть все очистить, отмыть и покрасить, чтобы Подмосковье было полностью готово к новому сезону. На территории Красногорска месяц чистоты и порядка начался 1 апреля», - отметили в администрации округа.
К субботникам присоединятся трудовые коллективы, муниципальные предприятия, управляющие компании и волонтеры.
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