Глава Котельников проверил готовность коммунальной техники к зиме

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Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин лично проверил наличие необходимого инвентаря и техники в управляющей компании. В этом году службы закупили еще один ротор и щетку. Они облегчат жизнь местным дворникам.

«На данном участке организации порядка 15 домов, обеспеченность дворниками 25 человек, в целом готовность на 80%. Готовность хорошая, но нет пределу совершенству, работать постоянно приходится по поиску дворников, потому что мы знаем - хороший дворник в наше время на вес золота. А наша работа, администрации и управляющей компании, - обеспечить всем необходимым и сделать работу дворникам более комфортной», - сказал заместитель руководителя учреждения «Развитие Котельники», начальник Управления благоустройства Иван Жарков.

Чтобы утром жители с комфортом могли выйти из дома, дворники в этом году будут начинать работу еще раньше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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