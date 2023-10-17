Глава Котельников проверил готовность коммунальной техники к зиме
Готовность техники к зиме проверили в Котельниках. Коммунальные службы закупили необходимый инвентарь, чтобы очищать снег и наледь на дорогах и во дворах.
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин лично проверил наличие необходимого инвентаря и техники в управляющей компании. В этом году службы закупили еще один ротор и щетку. Они облегчат жизнь местным дворникам.
«На данном участке организации порядка 15 домов, обеспеченность дворниками 25 человек, в целом готовность на 80%. Готовность хорошая, но нет пределу совершенству, работать постоянно приходится по поиску дворников, потому что мы знаем - хороший дворник в наше время на вес золота. А наша работа, администрации и управляющей компании, - обеспечить всем необходимым и сделать работу дворникам более комфортной», - сказал заместитель руководителя учреждения «Развитие Котельники», начальник Управления благоустройства Иван Жарков.
Чтобы утром жители с комфортом могли выйти из дома, дворники в этом году будут начинать работу еще раньше.
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