Глава Котельников посетил предприятие по производству электроники

В Подмосковье состоялся четвертый паблик-ток проекта «Мы будущее. Сила смыслов», организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области. В его рамках более тысячи школьников, студентов, волонтеров и активистов из 40 округов пообщались с продюсером и предпринимателем Ильей Бачуриным.

«Я не ожидал, что встреча будет такой яркой и живой. Все благодаря энергичным молодым ребятам. Подмосковная молодежь поражает своей разносторонностью. Особенно радует осознанность этой аудитории. Каждый из вас вызывает у меня огромное уважение не только за личные достижения, но и за вашу волонтерскую деятельность и ту роль, которую вы играете для своей страны», - прокомментировал Бачурин.

Продюсер рассказал о своем пути. На встрече Бачурин подчеркнул, что личностный рост начинается там, где страшно, и важно учиться на ошибках. Участники обсудили творчество, музыку и кино, а также получили практические советы от эксперта.

«В Московской области проживает более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, и работа с ними требует разностороннего подхода. Истории наших спикеров уникальны, они способны вдохновить ребят, мотивировать на новые свершения и самовыражение», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Илья также рассказал о работе культбригады Москонцерта, которая с начала СВО провела более 60 выездов, преодолев около 70 тысяч километров. В концертных программах участвуют как артисты, так и фронтовые творческие бригады, исполняя эстрадные и классические произведения.

Студент Дмитровского института Алексей Синий поделился, что встреча с Ильей Бачуриным вдохновила его активнее заниматься музыкой.