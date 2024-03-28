Глава Котельников обсудил с жителями графики и маршруты общественного транспорта

Пассажиры обратили внимание на удобство транспортных средств, которые теперь курсируют по городу. Один из участников встречи вместе с тем отметил, что на маршруте № 474, по его оценке, слишком большой интервал движения.

Жигалкин после этого поручил проработать вопрос сокращения интервала с АО «Мострансавто».

Сегодня глава городского округа Сергей Жигалкин встретился с руководством «Авто-экспресса» и вместе с коллегами проверил состояние подвижного состава, а также обсудил графики и маршруты общественного транспорта. Еще одним вопросом на повестке встречи был способ оплаты проезда.