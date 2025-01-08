Глава Коломны проверил работу трех водозаборных сооружений

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, примерно год назад благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву муниципалитету передали три дизельных генератора для бесперебойного водоснабжения. Установки разместили на самых крупных узлах города.

Самый большой водозаборный узел в Коломне расположен в Малом Колычеве. Он обеспечивает чистой водой около трети жителей муниципалитета. Также в округе работает узел на улице Леваневского, а сооружение на Малинском шоссе снабжает водой историческую часть города.

Отметим, что дизельный генератор применяют как источник электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Устройство обеспечивает бесперебойную работу водозаборного узла. Установка автоматически включается в течение двух секунд после отключения электричества.