18 января 2025, 10:38

Глава Коломны проверил подготовку купели в селе Комарево к Крещению

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Сегодня ночью верующие будут отмечать Крещение Господне. Традиционно в один из главных праздников Русской православной церкви жители Коломны смогут погрузиться в освященную воду в оборудованных купелях.

Всего в городском округе откроют семь купелей. Они находятся в Андеевском, Грайворонах, Богдановке, Комареве, Сосновке, Сенницах и Иоанно-Богословском храме в Коломне.

Проверил готовность объектов глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Вместе с ним инспекцию провели благочинный Озерского благочиния отец Евгений и староста Ирина Гуслянникова.

«Берегите себя и своих близких - купайтесь только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели и медицинские работники. Выход на лед водоемов опасен для жизни!» - отметил Александр Гречищев.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 тысяч человек посетили Коломну в новогодние праздники.

Праздники Коломна Православие
18 января 2025, 11:48
Крещенские купания для жителей Лобни пройдут в микрорайоне Луговая
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Жители Лобни смогут окунуться в освященную воду на Крещение на пруду в микрорайоне Луговая. Купели для них оборудовали по всем правилам.

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Все начнется в 10 часов вечера.

Для безопасности и удобства верующих оборудовали деревянный настил, сделали освещение, установили палатки для переодевания с тепловыми пушками.

Здесь также будет организовано дежурство спасателей, полицейских и медиков. Кроме того, к месту купаний людей будут доставлять добавочные автобусные маршруты.

В половину десятого автобус поедет от станции Лобня. По маршруту № 5 он будет курсировать каждые 30 минут. Последний рейс отправится от купели в три часа ночи 19 января.

Автобусы маршрута № 9, курсирующие от Красной Поляны до купели, а затем до станции Лобня, будут двигаться с интервалом в 40 минут.

Праздники Православие Лобня
18 января 2025, 11:24
Подготовку купелей к Крещению завершили в Химках
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Сегодня православные верующие отметят Крещение Господне. В Химках завершили все приготовления к праздничным мероприятиям. В округе смонтировали и оборудовали семь купелей для окунания.

Купели расположены в разных микрорайона округа. Так, мужская, женская и теплая купели появились на центральной площадке около «Арены Химки».

Также крещенские купели есть в парке «Экоберег» в Левобережном, в парке «Лукоморье» в Сходне, у храма Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у церкви Алексия Митрополита Московского в Середникове, у храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково и у храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мышецкое.

Везде оборудовали деревянные настилы, утепленные раздевалки и передвижные бани. Мероприятия стартуют сегодня в 10 часов вечера и завершатся в три часа ночи 19 января. Везде организовали дежурство медиков, спасателей, полицейских и волонтеров «Единой России».

Праздники Православие Химки
18 января 2025, 11:07
Стилизованный новогодний троллейбус в Химках перевез более 10 тысяч пассажиров
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В Химках продлили работу новогоднего троллейбуса. С момента запуска он перевез уже свыше 10 тысяч жителей и гостей округа.

Троллейбус украшен в новогоднем стиле. Внутри него есть елки, гирлянды, фигуры Дед Мороза и Снегурочки.

Предполагалось, что курсировать он будет лишь до 14 января. Но по просьбам жителей срок его работы увеличили. Теперь он будет радовать химчан до конца января.

Также ранее мы рассказывали о том, что на линию в Химках вышел ретротроллейбус с советским билетным аппаратом, компостерами, черно-белыми фото. Он курсирует по маршруту № 1 «улица Дружбы - стадион „Родина“».

С этого направления началась история регулярного троллейбусного движения Подмосковья 24 апреля 1997 года. Поездка позволит пассажирам старшего поколения погрузиться в воспоминания, а молодым людям - познакомиться с раритетом.

Химки Новый год
18 января 2025, 10:45
Учитель физкультуры из Коломны поучаствует в спортивном ТВ-шоу
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Выпускник Государственного социально-гуманитарного университета Николай Бобылев из Коломны поборется за главный приз в телевизионном шоу «Титаны». Победитель конкурса заберет 10 миллионов рублей.

Всего за победу будут бороться 111 атлетов России. В том числе чемпионы Олимпийских игр Никита Нагорный, Александр Легков, Роман Власов и Евгений Рылов, а также бойцы MMA Саша Стоун и Анатолий Надратовский, космонавт-испытатель Герой России Анна Кикина и другие.

Участникам предстоит нырять в ледяную воду, тягать кран и прыгать с пятиметровой башни без страховки. Премьера состоится 26 января.

Учитель физкультуры Пановской школы имени Героя Советского Союза П. Л. Черябкина Николай Бобылев занимается спортом более 20 лет. Житель Коломны носит титул чемпиона Московской области по армрестлингу, является призером экстремальных соревнований «Гонка героев», «Живу спортом» и Bizon race.

Спортсмены Коломна Телевидение

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