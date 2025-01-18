Глава Коломны проверил подготовку купели в селе Комарево к Крещению

Всего в городском округе откроют семь купелей. Они находятся в Андеевском, Грайворонах, Богдановке, Комареве, Сосновке, Сенницах и Иоанно-Богословском храме в Коломне.

Проверил готовность объектов глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Вместе с ним инспекцию провели благочинный Озерского благочиния отец Евгений и староста Ирина Гуслянникова.

«Берегите себя и своих близких - купайтесь только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели и медицинские работники. Выход на лед водоемов опасен для жизни!» - отметил Александр Гречищев.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 тысяч человек посетили Коломну в новогодние праздники.