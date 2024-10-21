Глава Коломны Александр Гречищев вручил участникам СВО подарки ко Дню отца

День отца каждый год отмечают в третье воскресенье октября. Праздник учредили по инициативе «Единой России». Глава Коломны Александр Гречищев встретился с участниками специальной военной операции в приемной партии.

«В глазах многих детей папа - это всегда самый сильный, смелый и мужественный родной человек. А для ребят, чьи отцы отстаивают интересы России в зоне СВО, - особенно. Мы решили поздравить с Днем отца тех, кто знает, что такое быть примером и опорой не только для своей семьи, но и для государства», - подчеркнул он.

Руководитель муниципалитета подарил военнослужащим подарки. Собравшиеся побеседовали о службе на фронте и буднях на передовой.

«Мы получаем очень много посылок от своих земляков, детские письма из дома. Такая поддержка дает нам силы. Мы понимаем, что мы, действительно, нужны, что нас ждут дома», - сказал один из бойцов.

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