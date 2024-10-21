21 октября 2024, 21:05

Глава Коломны Александр Гречищев вручил участникам СВО подарки ко Дню отца

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Накануне празднования Дня отца глава городского округа Коломна Александр Гречищев встретился с участниками СВО. В торжественной обстановке он поздравил их и вручил подарки.

День отца каждый год отмечают в третье воскресенье октября. Праздник учредили по инициативе «Единой России». Глава Коломны Александр Гречищев встретился с участниками специальной военной операции в приемной партии.

«В глазах многих детей папа - это всегда самый сильный, смелый и мужественный родной человек. А для ребят, чьи отцы отстаивают интересы России в зоне СВО, - особенно. Мы решили поздравить с Днем отца тех, кто знает, что такое быть примером и опорой не только для своей семьи, но и для государства», - подчеркнул он.

Руководитель муниципалитета подарил военнослужащим подарки. Собравшиеся побеседовали о службе на фронте и буднях на передовой.

«Мы получаем очень много посылок от своих земляков, детские письма из дома. Такая поддержка дает нам силы. Мы понимаем, что мы, действительно, нужны, что нас ждут дома», - сказал один из бойцов.

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Праздники Коломна
21 октября 2024, 21:47
Урок мужества с участием ветерана СВО провели для студентов в Серпухове
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В Губернском колледже городского округа Серпухов провели урок мужества. На встречу со студентами приехал ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевякин.

Встречу военного с учащимися Губернского колледжа организовали при содействии государственного фонда «Защитники Отечества». Отец пятерых детей, полковник военно-воздушных сил, ветеран боевых действий, ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевякин трудился в центральном аппарате Госатомнадзора России и в центральном аппарате Государственной корпорации «Росатом». В 72 года он отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Ветеран рассказал собравшимся о своей жизни и о службе на фронте. Поделился также историей гибели сына в зоне специальной военной операции. Свой рассказ Вячеслав Шевякин иллюстрировал цитатами произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

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Серпухов Патриотизм
21 октября 2024, 21:36
Свыше 40 закупок опубликовали в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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Комитет по конкурентной политике Подмосковья разместил 42 закупки в единой информационной системе и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ) с 14 по 18 октября. В ведомстве также напомнили, что малые закупки, не превышающие 600 тысяч рублей, доступны в Электронном магазине Московской области

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжились закупки для выполнения капитального ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в таких городских округах, как Власиха, Зарайск, Лотошино и Чехов.

Также в Серпухове, Люберцах и Раменском ведется поиск подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных. В Домодедово запланировано возведение локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы на 550 мест.

В городском округе Лобня в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будут выполнены работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог и их элементов.

Кроме того, в Одинцовском округе в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ Голицынская СОШ № 1.

Строительство
21 октября 2024, 20:07
Подмосковные приставы помогли вернуть ребенка матери
ФССП
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Судебные приставы Подмосковья вернули семимесячного малыша его матери после сложной юридической ситуации. Конфликт начался, когда женщина решила развестись с мужем и обратилась в суд.

Судебное решение предусматривало, что отец и бабушка должны передать ребенка матери и не препятствовать ее отъезду в другой регион. После получения решения суда женщина вернулась домой, но муж не впустил ее и отказался отдать ребенка, несмотря на юридическую обязанность. Не растерявшись, мама решила зарегистрировать исполнительный документ в службе судебных приставов для принудительного исполнения.

Сначала приставы попытались уладить ситуацию мирным путем, позвонив отцу и предложив вернуть ребенка добровольно. Однако он отказался выполнить судебное решение, и тогда было возбуждено исполнительное производство против него и бабушки малыша.

По истечении пяти дней, отведенных для добровольного исполнения решения, приставы вместе с матерью отправились по адресу, где должны были находиться должники. Их встретила бабушка, однако ни отец, ни ребенок не были дома. Она заявила, что не знает, где находятся ее сын и внук. Приставы предупредили о возможности привлечения ее к административной ответственности и объявлении их в исполнительный розыск.

Мать малыша написала заявление на розыск, в то время как приставы начали проверять возможные места нахождения отца с ребёнком. Им удалось выяснить, что мужчина ранее записывал сына на массаж и плавание, но в необходимые дни не являлся.

В итоге, задолженности по исполнительным документам привели к тому, что отца объявили в федеральный розыск. Судебный пристав узнал, где может находиться должник и, совместно с спецназом, отправился по указанному адресу. Отец был найден, задержан и доставлен в отдел судебных приставов. После продолжительной беседы он согласился вернуть сына.

В тот же день, под контролем судебных приставов и с участием органов опеки, семимесячный ребенок был передан матери, и судебное решение было успешно исполнено.

Суд Дети
21 октября 2024, 18:44
Капитальный ремонт школы № 1 в Голицыне завершат в 2025 году
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1. Она закрылась на капитальный ремонт с 14 октября по президентской программе. Ремонт планируют завершить летом 2025 года, чтобы 1 сентября ученики вернулись в обновленную школу

Сейчас идет подготовка: вывозят старую мебель и оборудование, начались демонтажные работы. В школе оборудуют новый фасад, крышу, входы, коммуникации, проведут отделку и построят спортивную площадку.

Пока идет ремонт, учеников распределили по другим школам: старшеклассников приняли в Кубинскую среднюю школу № 1, а младших - в Ликинскую школу. Стоит отметить, что для перевозки детей арендовали 14 автобусов.

Основная проблема связана с остановкой у магазина «Дикси» на Петровском шоссе, откуда забирают и привозят детей. Жителям приходится идти около двух километров вдоль дороги. Площадка для посадки и высадки небезопасна. Глава округа поручил перевозчику найти более удобные места для остановок. Возможно, изменят и автобусы на меньшие, чтобы они могли разворачиваться на узких улицах. Также могут временно изменить движение на некоторых участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно отвозить и привозить учеников.

Кроме того, на остановке у «Дикси» нужно установить ограждение, расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на дорогу, и организовать дежурство с участием представителей транспортной компании и полиции. Также взяли на контроль нанесение разметки пешеходных переходов и установку лежачих полицейских.

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