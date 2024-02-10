10 февраля 2024, 20:13

Глава Коломны Александр Гречищев обсудил развитие деревень округа с местными старостами

Телеканал «360»
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В рамках регулярного диалога с жителями городского округа Коломна, глава Александр Гречищев встретился со старостами деревень. На встрече обсудили насущные проблемы и перспективы развития сельских территорий.

Одним из ярких примеров успешной работы местных сообществ стала история Венеры Порядиной, которая после переезда из Москвы в деревню Новоселки во время пандемии, была выбрана старостой. Благодаря ее инициативам и поддержке администрации, к деревне была проложена подъездная дорога, что сделало участки в Новоселках чрезвычайно популярными среди покупателей.

На встрече также обсуждались планы по обустройству детской площадки в Новоселках. По словам Александра Гречищева, уже в этом году дети смогут наслаждаться играми в современном игровом городке.

Особое внимание было уделено вопросу газификации деревень. Глава округа поделился радостной новостью: к Новоселкам газ придет не в 2028 году, как планировалось, а значительно раньше. Это стало возможным благодаря активной работе администрации и поддержке региональных и федеральных программ.

Формат живого общения со старостами позволяет оперативно реагировать на запросы и потребности жителей сельской местности, что способствует более эффективному решению проблем и улучшению качества жизни в деревнях округа. Встречи такого формата подтверждают стремление администрации к открытому и конструктивному диалогу с гражданами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году.

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Коломна Газ Дороги
10 февраля 2024, 20:09
Больница в Коломне получила новый аппарат для дробления камней в почках
Unsplash
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В Коломенской больнице внедряют новейшие технологии для лечения пациентов. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в урологическое отделение Коломенской больницы поступил современный аппарат для дробления камней в почках — литотриптер.

Новое оборудование позволяет проводить процедуру удаления камней без хирургического вмешательства, что значительно упрощает процесс лечения и сокращает период восстановления пациентов.

Благодаря использованию ударно-волновой терапии, литотриптер разрушает камни в почках до мелких частиц, которые затем естественным образом выводятся из организма. Процедура проходит безболезненно и не требует разрезов или проколов, что делает ее более предпочтительной для пациентов.

Поступление этого аппарата стало частью крупного обновления медицинского оборудования в Коломенской больнице. В 2023 году, благодаря национальному проекту, медучреждение получило более 4500 единиц современного оборудования на общую сумму почти 900 миллионов рублей. В больницу были доставлены эндоскопический комплекс, стационарный и передвижной рентген, флюорограф и маммограф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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Коломна Здравоохранение Больницы Врачи
10 февраля 2024, 19:58
Меры поддержки бизнеса обсудили с предпринимателями Подмосковья в усадьбе Гребнево
Unsplash
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Представители бизнеса из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского обсудили Федеральные и региональные меры поддержки и будущее развитие предпринимательства в усадьбе Гребнево. В прошлом году Подмосковье стало пилотным регионом по внедрению системы обратной связи с инвесторами ЦУР «Бизнес».

За год центр управления развития «Бизнес» обработал более 10 тысяч обращений предпринимателей. В 10 раз уменьшилось количество проверок бизнеса по линии МЧС, число проверок налоговой службы сократилось в 3 раза.

«Для многих из вас главный запрос - не столько меры поддержки, но главное - условия ведения бизнеса чтобы вам не мешали заниматься своим делом», - сказал заместитель министра инвестиций промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Владелец усадьбы Гребнево, предприниматель Андрей Ковалев предложил всем бизнесменам следовать его примеру - переводить свои предприятия под юрисдикцию местных муниципалитетов. Эти налоги в дальнейшем платить в свои родные города и округа.

Среди предпринимателей провели анонимный опрос, как они оценивают уровень поддержки, информированности, давление на бизнес. По итогам более 90% представителей крупного бизнеса считают, что уровень поддержки достаточен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Бизнес Щелково
10 февраля 2024, 19:30
Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали во второй день Всероссийской зимней Спартакиады
Союз конькобежцев России
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Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали по итогам второго дня Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди профессионалов. В соревнованиях принимают участие 165 сильнейших спортсменов из Московской области.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, одна золотая и три бронзовых медали стали первыми в копилке подмосковной сборной на зимней Спартакиаде.

Фаиля Аймалетдинова заняла первое место в шорт‑треке на дистанции 500 метров с результатом 44,315 секунды.

Всего пяти секунд не хватило подмосковной биатлонистке Анастасии Гореевой, чтобы оставить позади свою соперницу Анастасию Батманову. Она заняла третье место и получила бронзовую медаль.

Сноубордисты Александра Теймурова и Кирилл Калинин завоевали бронзовые награды в дисциплине «хаф-пайп».

Напомним, что соревнования по 14 видам спорта пройдут в пяти регионах России - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. В соревнованиях участвуют более двух с половиной тысяч российских спортсменов. Спартакиада завершится 18 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Золото
10 февраля 2024, 19:01
Алексей Малкин побывал на заводе детского питания «Фаустово» в Воскресенске
Unsplash
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин побывал с рабочим визитом на завод детского питания «Фаустово». Более 15 лет предприятие успешно работает на территории округа и зарекомендовало себя как крупный налогоплательщик и надежный производитель высококачественной продукции для детей.

В рамках визита генеральный директор завода Юлия Рылова провела презентацию достижений предприятия, отметив, что за время своей работы завод выпустил более 1,5 миллиарда единиц продукции и расширил ассортимент до 100 наименований, включая овощные и рыбные консервы для детей с четырех месяцев.

Глава округа обсудил с руководством завода планы по дальнейшему развитию и выразил интерес к условиям труда сотрудников, включая уровень заработной платы. Особое внимание было уделено столовой завода, где всем работникам предоставляются бесплатные обеды.

Для Алексея Малкина провели экскурсию по производственным цехам, где глава округа смог оценить масштабы производства и уникальное оборудование. На заводе ежегодно выпускается более 60 миллионов продукции, при этом весь процесс строго контролируется для обеспечения высочайшего качества и безопасности продуктов.

Сейчас на заводе трудится около 190 человек, большинство процессов автоматизировано, что позволяет поддерживать высокую производительность при минимальном количестве персонала на производстве.

«Предприятия в нашем округе должны расширятся, производство должно увеличиваться - это и новые рабочие места и налоги. Чем больше предприятий в стране, тем сильнее Россия», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что защита прав добросовестных предпринимателей - одна из ключевых задач для региона.

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Дети Питание Заводы Воскресенск

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