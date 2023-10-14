Глава Химок вручил ключи от 12 обустроенных квартир детям-сиротам

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Ребята и их опекуны благодарили главу округа и выразили признательность за возможность иметь свое собственное жилье и поддержку, которую они получают. В поздравлениях также приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и городской прокурор Химок Денис Андреев.

«Дорогие ребята! Ваше 18-летие вы начинаете с хороших событий - с приобретения комфортного и удобного жилья. Желаю, чтобы вы достигли больших высот, чтобы на вашем жизненном пути всё складывалось хорошо», - отметил городской прокурор Химок Денис Андреев.

Волошин подчеркнул, что собственное жилье - это новая ступень в жизни и крепкий фундамент под ногами. Он пожелал ребятам успеха и счастья, выразил уверенность в их способностях и напомнил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку. Администрация Химок провела ремонт во всех 12 квартирах, включая установку мебели, Wi-Fi-роутеров, кухонной и бытовой техники. Ожидается, что до конца года еще четверо детей-сирот получат свои квартиры после проведения ремонта.

Программа «Жилище» в Московской области предоставляет детям-сиротам возможность выбрать квартиру или использовать сертификат для приобретения благоустроенного жилья или для погашения ипотечного кредита. В этом году один ребенок в Химках уже воспользовался этим правом. За последние восемь лет благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева 93 ребенка-сироты были обеспечены жильем, 979 многодетным семьям были предоставлены земельные участки, а 646 семьям помогли улучшить жилищные условия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область в этом году полностью закроет проблему с обманутыми дольщиками.

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