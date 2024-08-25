Глава Химок Волошин вручил подросткам паспорта на торжественной церемонии

«Нам с вами повезло быть гражданами такой большой и великой страны - России. Здесь каждый может себя успешно реализовать в любой сфере, которую он изберет. Главное - найти в себе то самое лучшее, чем вы можете послужить родной стране и, конечно, Химкам», - обратился к ребятам Дмитрий Волошин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал поздравления и памятные подарки подросткам.

«Для меня вручение паспорта было волнительным и одновременно радостным событием. Только положительные эмоции», - сказала юная химчанка Виктория Богданова.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский также поздравил ребят с получением важного документа и отметил, что перед ними открыты все двери.

Отметим, десятки подростков из Химок уже получили паспорт с начала года.

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