Глава Химок Волошин проверил работу по восстановлению отопления жилых домов

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Волошин подчеркнул, что расположенном в Левобережном районе центральном тепловом пункте ремонтная бригада заменила задвижку, чтобы восстановить подачу отопления в 13 домов.

«Сегодня днем тепло должно поступить в полном объеме. Дополнительно специалисты управляющей компании проведут поквартирный обход, чтобы проверить температурные показатели на всех этажах», - написал он.

Глава Химок подчеркнул, что количество адресов, где отопление в дома пока не поступило, сократилось до 29. Они расположены на улицах Пожарского, Библиотечной, Зеленой, Московской, Фрунзе, Микояна, Панфилова, 9 Мая, Маяковского, Строителей, Калинина, Аптечной, Бабакина, Советской, Победы, Мичурина, Планерной, Юбилейном проспекте «По моему распоряжению все службы работают в усиленном режиме. До 16 октября во всех домах округа ТСК „Мосэнерго“ стабилизируют температурные показатели», - подчеркнул глава Химок.

Он добавил, что регулировку параметров системы теплоснабжения перевели на круглосуточный режим. Этой работой занимаются 10 бригад «Мосэнерго». Созданный оперативный штаб продолжит работу, пока тепло не дадут во все дома. Волошин подчеркнул, что приносит извинения горожанам за неудобства.