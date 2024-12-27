Глава Химок Волошин и депутат Госдумы Полякова провели открытый прием жителей

Компенсации за аренду жилья, грантовая поддержка учителей и учащихся, а также капитальный ремонт школ - эти и другие вопросы прозвучали в приемной.

«В этом году в химкинские школы привлекли почти 280 учителей, обязательно продолжим работу уже в новом году. Для того, чтобы нашим педагогам было комфортно работать, реализуем программы поддержки. Это касается как молодых учителей, так и тех, кто трудится в образовании не один десяток лет», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Заявители из Химок обсудили вопросы на личной встрече, а жители соседних муниципалитетов смогли присоединиться к беседе с помощью удобного онлайн-формата. Участие в консультации также приняла замминистра образования Московской области Анна Гребцова.

«Создание комфортной образовательной среды - это один из приоритетов для жителей городов, который, к слову, лежит в основе всей Народной программы „Единой России“. Тематические встречи с гражданами региональная общественная приемная „Единой России“ организует постоянно. Благодарю главу городского округа Химки Дмитрия Волошина и его команду за помощь в организации встречи», - отметила депутат Государственной думы Алла Полякова.