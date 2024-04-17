Глава Химок проверил работу коммунальщиков на улице Калинина

Читайте нас в:

Рабочие управляющей компании покрасили цоколь дома, подготовили клумбы во дворе, обновили входную группу и провели уборку подъездов, а также просушили подвал и проверили инженерные сети. Дмитрий Волошин оценил работы вместе с председателем совета дома.

«Проверили, в каком состоянии фасад дома, инженерные коммуникации, подъезды, подвалы. Поговорили с химчанами, обсудили, какие работы еще необходимо провести. По просьбе жителей капитально отремонтируем кровлю. Дал соответствующее поручение управлению ЖКХ», - отметил глава Химок.

Месяц чистоты и порядка проходит во всех микрорайонах городского округа. К началу мая профильные службы приведут в порядок 1440 жилых домов и свыше 600 дворов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».